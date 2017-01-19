Aerialtronics, Watson özellikli drone üretti

IBM (NYSE: IBM) ve Hollanda menşeili insansız hava aracı sistemleri tasarımcısı ve üreticisi Aerialtronics, IBM Watson Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformu‘nun kognitif bilişim yeteneklerine sahip, ilk ticari insansız hava aracını (Drone) ürettiklerini duyurdu.

Aerialtronics’in Watson özellikli droneları; şehir trafiği, rüzgar türbinleri, petrol kuyusu platformları ve baz istasyonu optimizasyonlarının izlenmesi ve incelenmesine kadar birçok sektöre ve uluslararası kuruluşa yüksek kalitede araştırma hizmeti sağlıyor. IBM Watson destekli dronelar, IBM Bulut’un kognitif bilişim yetenekleri ile öngörüler geliştiriyor ve manuel incelemeler için hazır veri sağlıyor.

Araştırma ekipleri artık kulelere tırmanmak yerine zeminden Aerialtronics araçlarını çalıştırarak, yüksek çözünürlüklü kameralar ve Watson Görsel Tanıma API’leri aracılığıyla genel bir görünüm elde ederek bulguları raporlayabiliyorlar. Dronelar bir düğmeyle birkaç dakika içinde bu önemli görüntüleri alıyor ve gerçek zamanlıya yakın olarak analiz edilmesi için görüntüleri IBM Watson Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformu’na gönderiyor.

Aerialtronics’in ticari droneları, müşterilere sunulan telekomünikasyon hizmeti kalitesini etkileyebilecek gevşek ya da yıpranmış kablolar ve hasar görmüş ekipman gibi bazı sorunlu donatıları belirlemek ve görüntüleri analiz etmek üzere IBM Watson IoT Platformu ve Görsel Tanıma API’lerinden yararlanma konusunda bir ilk olma özelliği taşıyor. Zaman içinde sürekli öğrenerek kendini geliştiren IBM Watson IoT çözümleri, bakımın gerekliliğini ve ne zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyebiliyor. Sonuç olarak işletmelerin günlük baz istasyonu inceleme miktarını ciddi ölçüde artıran sistem, olası insani hataları azaltarak, çalışanların güvenliğini sağlıyor.

IBM Watson IoT, Ticaret ve Eğitim Genel Müdürü Harriet Green bu işbirliği hakkında yaptığı açıklamada: “İnsansız hava araçlarının sınırsız perspektifleri ile Watson IoT’nin güçlü kognitif yetenekleri sayesinde yakındaki bir inşaat nedeniyle beklenmeyen trafik sıkışıklığını ya da seyir halindeki bir trenin performansını analiz etmek de mümkün olabilecek. Telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılarına bu yetenekleri sağlamak üzere Aerialtronics ile çalışacağımız için çok heyecanlıyız ve bu birlikteliğin ulaşabileceği başarı sınırlarını daha fazla zorlamak için sabırsızlanıyoruz” dedi.

Aerialtronics, Watson IoT yeteneklerini dronelara uyarlayarak, insanların kolaylıkla erişemeyeceği yerler hakkında öngörü edinebilmesi için şirketlere farklı olanaklar sağlayabiliyor. Olası senaryolardan bazıları aşağıda yer alıyor:

Toplum Güvenliği: Kentsel düzenlemenin uygulanmasıyla bireylerin akışı izlenerek ve endişe nedeni olabilecek olağandışı durumlar belirlenerek büyük etkinliklerde kalabalıkların havadan bir bütün olarak görünümü elde edilebilir. Örneğin, çok büyük bir kalabalığın acil çıkışın yakınında toplanması durumunda ekipler kolay erişimin sağlanması bakımından bu alanın temizlenmesi noktasında uyarılabilir.

Kentsel düzenlemenin uygulanmasıyla bireylerin akışı izlenerek ve endişe nedeni olabilecek olağandışı durumlar belirlenerek büyük etkinliklerde kalabalıkların havadan bir bütün olarak görünümü elde edilebilir. Örneğin, çok büyük bir kalabalığın acil çıkışın yakınında toplanması durumunda ekipler kolay erişimin sağlanması bakımından bu alanın temizlenmesi noktasında uyarılabilir. Hasar Tespiti: Acil Durum Ekipleri, insansız hava araçları için belirli bir uçuş planı hazırlayabilir ve kendi sorumluluklarında bulunan alanların görüntülerini çekebilirler. Bu görüntüler, olası hasar ve tehlikeleri saptamak ve anında ve uygun müdahalede bulunmak için analiz edilebilir.

Acil Durum Ekipleri, insansız hava araçları için belirli bir uçuş planı hazırlayabilir ve kendi sorumluluklarında bulunan alanların görüntülerini çekebilirler. Bu görüntüler, olası hasar ve tehlikeleri saptamak ve anında ve uygun müdahalede bulunmak için analiz edilebilir. Havacılık Araştırması: Bir uçak üreticisi, düzenli bakım ve değerlendirmenin bir parçası olarak sabit haldeki uçağın yüzeyini incelemek için bir drone kullanabilir. Daha sonra bu araç, uçakla aynı uçuş planını izleyecek şekilde programlanarak uçuş sırasında gövdeye ilişkin görüntüler alabilir. Böylece, olası tehlike alanlarını belirlemeleri ve anında uygun işlemi önermeleri için ekiplerin inceleyebileceği çok daha güvenilir öngörüler sağlanır.

Aerialtronics CEO’su Jeremy Wigmore konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Çeşitli sektörlerden işletmelere bu değerli Watson IoT yeteneklerini sağlayabilmek adına IBM ile birlikte çalıştığımız için heyecanlıyız. İnsansız hava araçlarının benzersiz perspektifiyle Watson IoT çözümlerinin kanıtlanmış gücü bir araya geldiğinde şirketler, her yerde ve her şeyle ilgili anlamlı öngörüler edinebilir ve bu bilgileri işle ilgili önemli kararlar almak için kullanabilirler” dedi.