Ağır ticari araçlar için inovasyon projesi optiTruck başladı

Ağır ticari araçların sera gazı salınımlarını azaltmaya yönelik önemli çalışmalar yürüten optiTruck projesi, çalışmalarına Eylül 2016’da Avrupa’da başladı. Akıllı aktarma organları kontrol sistemi ve kalibrasyon yöntemleri ile birlikte, ITS ve büyük veri yönetiminin en gelişmiş yöntemleri kullanılarak, 3 yıl sonunda ortaya çıkan optiTruck projesi, ağır ticari araçların yakıt ve diğer enerji kaynaklarının mümkün olan en az miktarda tüketmesini hedefliyor.

Otomotiv endüstrisi son yıllarda ağır ticari araçların yakıt tüketimini azaltacak aktarma organları teknolojilerini geliştirmek üzere büyük bir çaba gösterdi. Buna rağmen önlem alınmadığı takdirde, uzun vadede ağır ticari araçların CO 2 salınımlarında büyük bir değişiklik olmayacağı, Avrupa Konseyi’nin öngörülerinde yer alıyor.

Akıllı ulaşım sistemlerinin inovatif öngörülü güç aktarma sistemleri kontrolü ve kalibrasyon sistemi sayesinde optimum yakıt tüketimi sunan optiTruck projesinin geliştirilecek olan bir prototipi, Euro 6 standartlarındaki bir ağır ticari aracın %20’nin üzerinde yakıt tasarrufu yapabileceğini göstermeyi amaçlıyor. Bu tasarruf 10 farklı teknoloji bileşeninin birlikte uygulanmasıyla elde edilecek. Tüm bu elementlerin, tasarrufun sağlanmasında belirli bir katkısı olacak ve birlikte optiTruck proje konseptinin iskeletini oluşturacak.

optiTruck, 7 Avrupa ülkesinden 11 ortağın birlikte odaklanacağı Global Optimiser adlı aktarma organları yöneticisini bir çatı altında buluşturuyor. Global optimizasyon sistemi, nakliye görevi, yolun topografisi, hava ve yol şartlarını kapsayan verileri kullanarak, aktarma organlarını maksimum verime kavuşturmayı hedefliyor. Projenin gelişim aşamasında, optiTruck çözümlerini ortaya koyacak olan gerçek sürüş denemeleri de gerçekleştirilecek.

optiTruck projesi aynı zamanda otomotiv endüstrileri arasında bilgi alış-verişi sağlayarak, yeni işbirliği fırsatları da yaratacak.