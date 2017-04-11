Akbank Düşünce Kulübü üyeleri Y Kuşağı bankasını tasarladı

Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin “Y kuşağı bir bankadan ne bekler?” temasından yola çıkarak şekillendirdikleri projeleri, alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Birinciliği kazanan projenin sahibi olan üye bu yıl da Harvard Üniversitesi Yaz Okulu bursu ile ödüllendirildi.

Akbank Düşünce Kulübü üyeleri, bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen proje yarışmasında Y kuşağının bir bankadan ne beklediği içgörüsünden yola çıkarak projeler hazırladı. Düşünce Kulübü üyelerinin çalışmaları, 6 Nisan tarihinde gerçekleşen finalde, akademisyenler, girişimciler ve Akbank yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. Değerlendirme sonucu, bu yılın birincisi seçilen Bilgi Üniversitesi’den Aslı Yürük, Harvard Yaz Okulu ödülünü kazandı. Hacettepe Üniversitesi’den Derya Selin Aydın ikinci olurken, Boğaziçi Üniversitesi’den Alper Binici üçüncü olarak Akbank hediye çeklerinin sahibi oldular.

Grand Tarabya Oteli’nde gerçekleştirilen ödül törenine Akbank İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Bölüm Başkanı Kayhan Yavaş ile Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuz Babüroğlu da konuşmalarıyla katıldı. Ayrıca, farklı iş birimlerinden Akbank yöneticileri ile kulübe önceki senelerde dahil olmuş pek çok üye de ödül töreninde yer aldı.

Akbank İnsan Kaynakları Organizasyonel Gelişim Bölüm Başkanı Kayhan Yavaş, Y kuşağının bankacılıktan beklentilerini ilk ağızdan duymanın kendilerini çok heyecanlandırdığını; gençlerin vizyonundan, yaratıcılıklarından ve dinamizminden çok etkilendiklerini belirtti.

Süreç boyunca öğrencilere danışmanlık yapan Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Arama Danışmanlık kurucusu Oğuz Babüroğlu da Akbank Düşünce Kulübü üyelerinin tümünün çok güzel proje önerileri sunduklarını, seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını vurguladı.

Bu Yılın Jüri Üyeleri

Kayhan Yavaş – Akbank

Murat Göllü – Akbank

Ömercan Yavuzer – Akbank

Bager Akbay – Eğitmen & Girişimci

Aytül Erçil – Sabancı Üniversitesi

Barış Sönmez – Yemek Sepeti

Kadife Şahin – Milliyet Gazetesi