Akıllı şebekeler sayesinde faturalar azalacak

25-26 Nisan’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2018) öncesinde soruları yanıtlayan HHB Expo Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç, bu alanda Türkiye’nin çok ciddi yatırımlar yapmaya başladığını ve akıllı şebekeler sayesinde enerji kaynaklarının daha verimli kullanılarak enerji alım maliyetlerinin azalacağını ve tüketicilerin de bu sayede daha az fatura ödeyeceğini vurguladı.

1-Öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Londra’da Uluslararası Marketing ve akabinde Turizm ve Otelcilik alanlarında yüksek lisansımı tamamladım. Londra’da bulunduğum beş yıl içerisinde hem okuyup hem çalıştım. Daha sonra babamın ısrarlarına dayanamayarak, Türkiye’ye dönüp, 3 yıl boyunca İstanbul’da CNR Holding’te Uluslararası Fuar Satış Koordinatörü olarak görev aldım. 3 yıl içinde, mobilya, moda, tekstil, ev tekstili sektörlerindeki uluslararası fuarlarda yurt dışı ziyaretçi ve satış konularında çalıştım. Fuarcılığın mutfağını CNR Holding’te öğrendim, fuarcılığı çok sevdim ve kariyerimi bu alanda geliştirmeye karar verdim. Fuarcılık sektörüne giren kolay kolay çıkamaz, bağımlılık yaratır. İş vesilesi ile birçok ülkeye gidip, Türkiye’de CNR Fuarcılık’ın düzenlediği fuarların tanıtımını yaptım ve bu vesile ile uluslararası anlamda çok iyi bir networkum oluştu. Bu sayede, Ankara’ya döndükten sonra kendi firmam HHB Expo’yu kurdum ve iki yıl içerisinde de İstanbul’da ilk ofisimizi açtık ve dünyanın birçok ülkesinde acentalarımız oldu.

Türkiye Sanayi ve İş Adamları Vakfı (TUSİAV), Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD), Üniversite İş Dünyası Platformu, Türkiye Amerikan İş Adamları Derneği (TABA), Akıllı Sistemler ve Bilişim Derneği, Teknoloji ve Arge Derneklerinin ve DEİK üyesiyim. Bunların dışında firmamız olarak Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), The Global Association of the Exhibition Industry (UFI) ve birçok ülkenin ticaret odalarına üyeyiz.

“50’NİN ÜZERİNDE ÜLKEDEN 10 BİN SEKTÖR TEMSİLCİSİ KATILACAK”

2- Bu yıl 6’ncısı düzenlenecek olan ICSG’nin ana teması nedir? Kongre ve fuarda geçtiğimiz yıllara göre ne gibi yenilikler bizi bekliyor?

Her yıl daha da büyüyerek uluslararası anlamda daha fazla katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapıyoruz. Bu sene, 25-26 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan ‘6. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’na önceki yıllara oranla daha geniş kapsamlı yurtiçi ve yurtdışı katılım sağlanacak olup, 50’nin üzerinde ülkeden 10 bin sektör temsilcisinin katılmasını hedefliyoruz.

‘Akıllı Şebeke, Akılcı Kalkınma’ ilkesiyle ICSG İstanbul Yürütme Kurulu Başkanımız EPDK Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Ertürk Bey ve her biri sektörde en üst bilgiye sahip kişilerden oluşan yürütme kurulumuzla birlikte kongreyi uluslararası standartlarda geliştirmek için el birliği ile çalışıyoruz. Aynı zamanda kongremizin bilim kurulu bulunuyor. Bilim kurulunda çok değerli öğretim görevlileri olup bildirileri analiz ediyorlar. Kongrede endüstriyel sunumların yanı sıra paralel salonda bilimsel sunumlar da gerçekleşecek.

“TAŞ PROJESİNİN LANSMANI ICSG 2018’DE YAPILACAK”

Bu kongrede en önemli konu EPDK ve ELDER’in iş birliği ile hazırlanan Türkiye Akıllı Şebekeler 2013 Vizyon ve Strateji Belirleme Projesi’nin lansmanı olacak. Bu konu Türkiye’nin akıllı şebeke ve şehirlerde alt yapısı anlamında çok önemli olup, Türkiye için büyük önem arz ediyor. Bu proje Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı firmalar için de oldukça önemli.

Bunun yanı sıra, Blockhain, Akıllı Şehirlerde Enerji Paneli, Enerjide Kadın Liderler Oturumu, Dağıtık Üretim Oturumu, Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Oturumu, Akıllı Şehirler Oturumu, Teknoloji Uygulamaları Oturumu, gaz dağıtıma yönelik oturumlar ve haberleşme oturumları organize edilecek. Her bir oturum ve panelde sektörün uzmanları konuşmacı olacak. Yurt dışından da çok değerli konuşmacılarımız gelecek.

3- ICSG 2018’in Türk enerji sektörüne ne gibi katkıları olacak?

20’nci yy. sonunda teknolojide yaşanan gelişmeler şebeke endüstrisinde akıllı şebeke kavramını ortaya çıkadı. Daha önce mekanik işleyen ve yönetimi insan gücüne bağımlı olan şebeke işletmeciliğinde şebekenin akıllandırılması günümüzde ön plana çıkıyor. Şebeke kavramı genel olarak verimli, sürekli, ekonomik ve güvenli sistemler sağlamak amacıyla kendisine bağlı tüm üretici ve tüketicileri gözlemleyen, bütünleştiren ve kendisine tanınan sınırlar içinde yöneten bir sistem olarak tanımlanabilir. Akıllı şebeke sistemi, yenilikçi ürünleri, servisleri ve ileri düzeydeki haberleşme sistemlerini gözlem ve yönetim için kullanarak, çevreci, sürekli ve rekabet gücü yüksek bir enerji kaynağı sunar.

Ülkemizde şebeke sistemine baktığımızda 1980’lerin ve 90’ların teknolojisi ile o günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde kurulmuş bir alt yapı mevcut. Bugün geldiğimiz noktada artık bu alt yapının ihtiyacı karşılamadığını hissediyoruz. Bu kapsamda Enerji Bakanlığımız, Sanayi Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bünyesinde bu alt yapının yenilenmesi ve geliştirilmesi için çok ciddi yatırım çalışmaları başlamış bulunuyor. Bu çalışmalar kapsamında sistem yenilenirken, dünyanın tercih ettiği en modern teknolojiye sahip şebeke sistemleri ve alt yapı da ülkemize kazandırılmaya çalışılıyor. Bir taraftan yüzde yüz tüketici memnuniyetini mümkün kılmak, diğer taraftan da şebekeyi uzaktan izleyerek kayıpların ve verimsizliğin önüne geçilecek sistemler kuruluyor.

“TÜKETİCİLER FATURA TUTARLARINI DÜŞÜRECEK”

Akıllı şebekelerin katkılarından bahsedecek olursak; ekonomiye ve çevreye sağlayacağı avantajların başında, şebekedeki kesinti sayısının azalması, işletme maliyetlerinde tasarrufun sağlanması, kesintilerin süresinin azalması, enerji üretiminde önemli bir yere sahip olan rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması gibi birçok konudan bahsedebiliriz. Bunların sayesinde bir yandan çevremiz daha az zarar görmüş olacak bir yandan da üretim ve tüketim maliyetleri azalmış olacak. Tüketici tarafından görülecek faydalar ise; kullanılan elektrik kalitesi artacak ve enerji alım maliyetleri azalacak. Şirketler sayaç okuma maliyetlerini düşürerek elde edilen detaylı verilerle daha doğru tahminler yapabilecek, tüketiciler ise tüketim profilini görerek tüketimlerini daha doğru yönetme ve fatura tutarını düşürebilme imkanına kavuşacak.

4- ICSG 2018’e destek veren kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri hangileri? Yabancı katılımlar hangi ülkelerden gelecek?

Bu sene altıncısı gerçekleşecek olan Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu destekleri başta olmak üzere, sektörün en önemli iki derneği olan ELDER ve GAZBİR’in stratejik partnerliğinde gerçekleşecek. Birleşik Krallık Kongre ve Fuarımızın bu sene ülke partneridir. Bunun yanı sıra ICSG 2018, TEDAŞ, TETAŞ, TEİAŞ, EÜAŞ, BOTAŞ, kalkınma ajansları, üniversiteler ve yaklaşık 40’a yakın sektörle alakalı kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin destekleriyle gerçekleşiyor.

“ÜLKELER ALICI HEYETLERİYLE KATILIM SAĞLIYOR”

Yabancı katılımlardan söz edecek olursak; ICSG 2018 uluslararası bir etkinlik. Dolayısı ile biz iki şekilde uluslararası katılımcıları misafir ediyoruz. Birincisi stantlı katılımcı olarak, ikincisi ise ziyaretçi olarak. Fuar alanımızda çok fazla global firmaların stantları olacak. Oracle, Siemens, GE gibi global firmalar yurtdışı bazlı katılım sağlıyor. Bunun yanı sıra ülke katılımları oluyor, Çin, İngiltere, İsveç ve şu anda çalışmalarına devam ettiğimiz birçok ülkeden stantlı pavilyon şeklinde ülke katılımları olacak.

Kongremizde ağırladığımız diğer uluslararası katılımcılarımız ise ziyaretçi olarak gelecek. Bunlar fuar alanımızda iki gün boyunca B2B toplantılara katılacak olan alıcı heyetler olacak. Bu toplantılar, üretici profesyoneller ile alıcıların ortak bir çatıda görüşerek, ihracata hız katacak yeni iş olanaklarını yakalamaları, alıcılar için en son ve en yeni teknolojileri takip edebilmeleri, %100 İş Platformu oluşturmayı hedefleyerek çok kısa zamanda sektörle ilgili verim alabilmeleri açısından katkı sağlıyor. Almanya, Amerika, Avusturya, Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Danimarka, Endonezya, Estonya, Güney Afrika, Hollanda, Hindistan, İngiltere, İtalya, İran, İspanya, İsveç, İsviçre, Japonya, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kore, Kuveyt, Litvanya, Letonya, Makedonya, Macaristan, Malezya, Nijerya, Oman, Özbekistan, Portekiz, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Tacikistan, Ürdün, Yunanistan heyetle birlikte gelecek olan ülkeler arasında yer alıyor.

“ULUSLARARASI BİR ETKİNLİK BELLİ DENETİMLERDEN GEÇEREK BU STANDARTLARA ERİŞİYOR”

5- Bugüne kadar yapılan ICSG’lerin tümünde ne kadar katılımcı sayısına erişildi? ICSG 2018 için beklenen rakamsal katılım nedir?

ICSG İstanbul kongre ve fuarı her sene bir önceki yıla göre daha fazla katılımcıya ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla katılımcı sayısında her sene artış söz konusu oluyor. Geçtiğimiz sene İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ICSG İstanbul 2017’de toplamda 319 firma stant açmış olup, bu oranın yüzde 60’ı global firmaların katılımından oluştu. Ziyaretçi oranlarında ise yüzde 45 yabancı ziyaretçinin katılımı gerçekleşmiş olup, yaklaşık 10 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapmış bulunuyoruz. Bu verileri göz önüne alacak olursak, 2018’de daha fazla ziyaretçi ve katılımcı ağırlayacağımızı söyleyebilirim. Ayrıca şunu tekrar belirtmeliyim ki ICSG İstanbul Kongre ve Fuarı T.C. Ekonomi Bakanlığı Uluslararası Fuarlar listesinde yer alıyor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) nezdinde denetime tabii tutularak, uluslararası standartlarda düzenleniyor. Bu demek oluyor ki uluslararası bir etkinlik belli denetimlerden geçerek bu standartlara erişiyor. Bu anlamda katılımcı sayıları hem kongre ve fuarımızın başarısı için büyük önem arz etmekte hem de denetimler açısından çok önemlidir.

6- 25-26 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek olan ICSG 2018’e katılan firmaları neler bekliyor?

Yurt dışından 40’a yakın ülkeden heyetler gelecek. Bununla ilgili marketing bölümümüz Mayıs 2017’den bu yana çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyor. Yurtdışındaki en önemli sektör dernekleriyle iş birliklerimiz var ve gelecek olan kişileri özenle seçiyoruz. Fuara fayda sağlayacak ve gerçekten firmalarımızın hedef olarak nitelendirdiği kişilerin gelmesi gerekiyor ki firmalarımız verim alabilsin.

Bu bağlamda yapılacak olan B2B toplantılarda, katılımcı firmalarımızı yeni iş birlikleri bekliyor olacak. Dünyanın buluşma noktası olarak gerçekleştirdiğimiz ICSG 2018, sektörün tek ve en önemli uluslararası faaliyet alanı olmakla birlikte enerji sektöründeki yeni gelişmelerin ve bu pazara ilişkin yeni projeksiyonların değerlendirilmesi açısından sektörün tüm dinamiklerini bir araya getirme fırsatı sunuyor. Ayrıca stant açan firmalar ile ülke pavilyonlarında özel sunumlar ve davetler gerçekleşecek.

7- Fuar kapsamında teknokentlerle birlikte gerçekleştireceğiniz start-up konusunda detaylı bilgi verebilir misiniz? Girişimciler için avantajları neler olacak?

Bu konu çok önemli, start-up‘lara yönelik bir pavilyon olacak, start-up‘ların ikili görüşmeleri ve sunumları aynı zamanda bu pavilyonda organize edilecek. ICSG 2018 uluslararası önemli bir kuruluş olan IEEE PES tarafından desteklenen Türkiye‘deki tek kongredir. Bilim kurulu tarafından seçilen bildiriler IEEE tarafından yayınlanıyor. Bu da uluslararası anlamda iş imkanları sağlıyor.

8- Etkinlik, otizmde farkındalık yaratmak amacıyla güzel bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapacak. Bu konuda detaylı bilgi verebilir misiniz?

Fuar firması olarak yapmış olduğumuz fuarlarda konu farklı olsa dahi sosyal fayda ve farkındalık yaratmak amacıyla sosyal proje geliştirmeye karar verdik. ICSG Kongre ve Fuarı‘nda yapılacak olan aktüel etkinliklerde (bando, konser vs) Otizmli çocukların bu konuda iyi olduğunu öğrendik. Otizmli çocukları fuara getirip bu etkinliklerin düzenlenmesini ve bu konuda etkinlik yapılmasını organize etmek istedik. Bu sebeple Türkiye Özel Sporcular Federasyonu ile iletişime geçip böyle bir ricada bulunduk. Onlarla bu konuda işbirliğine gittik ve bu konu ICSG yönetimi tarafından da kabul edildi. Gelen çocukların ve ailelerinin konaklama ve yol masraflarını biz karşılayacağız. Aynı zamanda gelen çocuklara tablet hediye etmeyi planlıyoruz. Buradaki amacımız yapmış olduğumuz kongrelerde topluma daha fazla fayda sağlamak.