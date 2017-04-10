Aksigorta dijitalleşme endeksinde öncü şirketler arasında

Aksigorta, Türkiye Dijitalleşme Endeksi Araştırmasında sektörün ve Türkiye’nin öncü şirketleri arasında yer aldı. Aksigorta, Accenture Türkiye’nin, 106 şirket yöneticisiyle birebir görüşmeler yaparak dijitalleşme yolculuğunda içgörüler sunan araştırmasına göre, Türkiye ve sektör ortalamasının oldukça üzerinde bir skor elde etti.

Şirketlerin dijital kabiliyetlerinin “Dijital Strateji”, “Dijital Hizmetler” ve “Dijital Operasyonel Yetkinlikler” olmak üzere üç boyutta analiz edildiği araştırmada Aksigorta’nın Dijitalleşme Endeksi yüzde 79 olarak belirlendi. Türkiye ortalamasının yüzde 61, sektör ortalamasının yüzde 66 olarak belirlendiği araştırma sonuçlarına göre Aksigorta, 2015 yılına göre de önemli bir yükseliş gösterdi.

TÜRKİYE VE SEKTÖR ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Accenture Türkiye’nin Türkiye Dijitalleşme Endeksi Araştırması’nda dikkate alınan üç ana kriterden “Dijital Strateji”de yüzde 88 skor elde eden Aksigorta, Türkiye ortalaması olan yüzde 73’ün 15 puan üzerinde, sektör ortalaması olan yüzde 78’in 10 puan üzerinde skor elde etmiş oldu. “Dijital Hizmetler” kriterinde yüzde 72 skor kaydeden Aksigorta, bu kriterde de Türkiye ortalaması olan yüzde 52’nin 20 puan, sektör ortalaması olan yüzde 59’un üzerinde 13 puan üzerinde bir performans göstermiş oldu. “Dijital Operasyonel Yetkinlik” kriterinde yüzde 86 skora ulaşan Aksigorta, bu kategoride de Türkiye ortalaması olan yüzde 69’un 17 puan, sektör ortalaması olan yüzde 71’in 15 puan üzerinde bir skor elde etti.

Aksigorta’nın, şimdi ve her zaman sektörün ve Türkiye’nin öncü şirketlerden biri olduğunu dile getiren Aksigorta Bilgi Teknolojileri ve Dijitalleşmeden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel “Dijital altyapı çalışmalarımızın sonuçlarını görmek mutluluk verici. Bu sonuçların etkilerini paydaşlarımız yakın dönemde daha da çok hissedecekler. Şu anda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de en önde, en güncel ve en teknolojik uygulamaları paydaşlarımıza anında kullandırmaya devam edeceğiz” dedi.