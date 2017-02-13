Alcatel startup hızlandırıcı programının 2017 yılı kazananları açıklandı

Hızlandırıcı takımı, Alcatel cihazlarının lisans sahibi TCL Communication ile uzun vadeli işbirliğine hak kazanan, mobil teknolojiler alanındaki en iddialı 8 startupı açıkladı.

Köklü değişimler yaratan inovasyonların dışarıda gerçekleştiğinin ve oyunda önde kalmak için iş modellerinde mevcut çözümlere startupları ortak olarak entegre etmenin kritik öneminin farkında olan TCL genelinde yaklaşık 40 yönetici bu seçim sürecine katıldı.

Ortaklıklar ve Global Müşterilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Eric Vallet yaptığı açıklamada, “Avrupa’daki 3. dönemde, yeni nesil ürünler için mevcut gelişmelerin ötesine bakmaya devam ediyoruz. İnovatif startuplara baktığımızda, onları günümüzün teknolojik dönüşümü için temel olan yeni fikirlere sahip çevik ortaklar görüyoruz. Bu startupların bilgi ve metotlarının inovasyon motorumuz için kilit öneme sahip olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Bu açık inovasyon programı ile TCL, cihazlarındaki kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi ve startuplara uluslararası alanda etkinlik, global ortaklık ve müşteri ağı, kabiliyetlerin prototiplendirilmesi ve TCL Grup içerisinde çeşitli iş birimleri ile doğrudan ortaklık fırsatları gibi değerli katkılar sunmayı amaçlıyor.

İşte kazananlar…

Skyboy, Comet, Blacknut, V-cult, Homido, Sensego, Feeligo ve Calea en iddialı 8 startup seçildi. Daha fazlası da yakında belli olacak. Bu startuplar TCL’nin 2014 yılından bu yana hızlandırdığı startup havuzuna girmek isteyen 80’den fazla başvuru arasından seçildi.

Hızlandırıcı takımı; sanal gerçeklik, uygulamalar, nesnelerin interneti ve akıllı veri olmak üzere 4 farklı kategoriye ayrılmış startupların büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

Öne çıkanlar:

Skyboy “Örtüşen gerçeklik” teknolojisini geliştirerek bunun patentini aldı. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar akıllı telefonlarını kullanarak mevcut manzaralar üzerinde haraketli efektler görebiliyor. Kullanıcılar akıllı cihazlarının kameralarını kullanarak gerçek alanları 360 derece ölçeklendirilmiş içeriklere dönüştürebiliyor. Bu teknolojinin artırılmış gerçek içeriklerin geliştirilmesinde ve pazarlama etkinliklerinde kullanılması da amaçlanıyor.

Comet yapay zeka ile entegre bir akıllı fotoğraf uygulaması geliştirdi. TCL, uygulamayı doğrudan Alcatel mobil cihazlarına entegre ederek, bu startupa uluslararası bir etki alanı fırsatı sunarken kullanıcılarının kamera ve galeri uygulaması ile ilgili deneyimlerini de zenginleştirecek.

Blacknut video oyunların NetFlix’i. Kullanıcılar aylık bir bedel karşılığında oyunlara erişim imkanı sağlıyor. TCL ve Blacknut, akıllı telefon ve tablet kullanıcıları için entegre bir video oyun alanı kurmayı planlıyor.