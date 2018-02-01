Algo Dijital ile 1 milyondan fazla çocuk geleceğin alfabesini öğrenecek

TEGV ile Google.org çocuklarımızın dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla Algo Dijital’i hayata geçirdi. “algodijital.com” sayesinde blok temelli kodlama gibi yeni nesil dijital eğitimler eğlenceli bir dille aktarılıyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), çocuklarımıza geleceğin alfabesini öğretiyor. Algo Dijital platformu dijital dünyayı öğretirken çocuklarımız gelişen teknolojilere uzaktan bakmayacak. Türkiye’de ilk defa STK düzeyinde Google.org ile gerçekleştirilen işbirliği sayesinde 1 milyon çocuğumuz dijital çağı yakalayacak. Kodlamanın temelinde yatan algoritmik düşünme ve sorun çözme becerisini çocuklarda geliştirmek, neden sonuç ilişkilerini daha iyi kurabilmelerini sağlamak için geliştirilen Algo Dijital platformunun ve ‘Gezegen Gezgini’ oyununun tasarımı I-AM Istanbul’a ait.

Tasarım, Çocukların İleride Kendi Oyunlarını Yazmalarına İmkan Sağlayacak Şekilde Kurgulandı

I-AM iyi kurgulanmış bir tasarım stratejisiyle başladığı projede, ana karakter ve yan karakterlerin illüstrasyonları, animasyonları, oyun içerisinde etkileşimli olan tüm objelerin oluşturulması dahil olmak üzere oyunun tüm tasarımını üstlendi. Blok tabanlı kodlama sisteminin kullanıldığı oyunun genel mekaniğini kurgularken uzun vadeli hedefleri de gözeterek modüler bir oyun geliştirdi. Bu sayede, oyunun ileri seviyelerinde çocukların kendi oyunlarını yazabilmesine ve paylaşabilmesine olanak sağlamayı hedefledi.

TEGV ile Google.org’un birlikte hayata geçirdiği Algo Dijital bir web portalından fazlası. Çocuklar algodijital.com sitesinde ücretsiz olarak dijital dünyada buldukları bilgileri eğlenceli bir oyunla öğrenirken TEGV’in etkinlik noktalarındaki bilişim odalarında farklı oyunlar ile dijital dünyayı doğru şekilde anlayabilecekler. Dijital okuryazarlığı, blok temelli kodlamayı ve algoritmik düşünceyi dünya standartlarında öğretecek olan proje, çocukları bilimsel anlamda da geliştirecek. Çocuklarımızı 21. yüzyılın bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile zenginleştirecek olan Algo Dijital, öğrenen ve keşfeden nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Çocukların temel dijital becerilerini henüz ilköğretim çağında kazanması, hızlı bir dinamikle gerçekleşen Dördüncü Sanayi Devrimi’ni yakalayacak yeni bir neslin yetişmesini sağlayacak. 6-14 yaş aralığındaki çocuklar, karmaşık problemlerde sonuca ulaşmak için atılacak adımları eğlenceli oyunlar ve Algo Dijital web portalı sayesinde adım adım planlayabilecek. TEGV gönüllüleri ise projenin eğitimlerini alarak çocukların gelişimine katkı sağlayacak. Bütün TEGV noktalarında uygulanacak projenin üç yılda 2000’den fazla gönüllüye de ulaşması hedefleniyor.

TEGV ve Google.org işbirliği ile hayata geçen Algo Dijital sayesinde çocuklar, yeni ve eğlenceli bir eğitim etkinliği ile geleceğin ve bugünün dünyasına daha donanımlı hazırlanıyorlar. İşte bu ölçekte Türkiye’nin kazanımı ise daha da büyük olacak: Dijital dünyada kendine güvenen, gelişen teknolojilere hakim, sadece kullanıcı değil, üretici olmayı da başarmış yeni bir nesil!