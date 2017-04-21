Amazon yapay zeka hizmetini kullanıma açtı

Amazon Alexa’ya güç veren Amazon Lex, yazılımcıların web, mobil ve bağlı cihaz uygulamaları için zengin, konuşmaya dayalı kullanıcı deneyimleri geliştirmelerine olanak tanıyor.

Amazon Web Services, Inc. ses ve yazı kullanarak konuşabilen uygulamaların geliştirilebildiği bir yapay zeka (AI) hizmeti Amazon Lex’in tüm müşteriler için kullanıma açıldığını duyurdu. Amazon Lex, Amazon Alexa’da kullanılan sofistike derin öğrenme algoritmalarını tam yönetilen bir hizmet olarak tüm geliştiricilerin hizmetine sunuyor.

Şimdiye kadar çok az sayıda geliştirici otomatik konuşma tanıma (ASR) ve doğal dil anlama (NLU) yeteneklerine sahip uygulamalar geliştirip bunları kapsamlı bir şekilde ölçeklendirebildi. Çünkü bunun için büyük miktarlarda veri ve dev altyapılar üzerinde karmaşık derin öğrenme algoritmaları eğitimi almak gerekiyordu. Amazon Lex, ise tam yönetilen bir hizmet olarak, geliştiriciler üzerindeki bu yükü kaldırıyor ve Amazon Alexa’da kullanılan ASR ve NLU teknolojileri ile ses veya yazı ile konuşabilen uygulamaların geliştirilmesini kolaylaştırıyor.

Geliştiriciler, Amazon Lex kullanarak hava durumunu veya en son haberleri kontrol etmek, otel rezervasyonu yapmak, yemek sipariş etmek, iş yazılımından en son satış/pazarlama verilerini almak, bağlı bir cihazı kontrol etmek gibi görevleri yerine getiren uygulamalar yaratıp bunları test edebilirler. Konuşan bir uygulama yaratmak için geliştiriciler, kullanıcı isteğini tanımlayan ifadelerin (örn. “uçuş rezervasyonu yap”) yanı sıra Amazon Lex’in bu isteği yerine getirmek için sorması gereken bilgiyi (örn. uçuş tarihi ve varış yeri) ve Amazon Lex’in ek bilgi almak için sorması gereken her türlü soruyu (örn. “uçuşunuz hangi saatte olsun”ve “nereye gitmek istiyorsunuz?”) Amazon Lex’e verir.

Ardından Amazon Lex, kullanıcıdan gelen ses veya yazı girişini ayrıştıran bir makine öğrenimi modeli oluşturur, konuşmanın altındaki amacı anlar ve konuşmayı yönetir (örn. seyahat tarihi zaten biliniyorsa, uygulama bu soruyu atlar ve varış noktasını sorar). Böylece geliştiriciler konuşan uygulamayı mobil ve nesnelerin interneti (IoT) cihazlarında, web uygulamalarında ve Facebook Messenger, Slack veya Twilio gibi sohbet hizmetlerinde kullanıma açabilir. Amazon Lex, farklı platformlar için gereken kimlik doğrulamalarını müşterinin sağladığı anahtarlarla yönetir ve trafik arttıkça otomatik olarak kendini ölçekler, böylece geliştiricilerin altyapı sağlama ve yönetme konusunda endişelenmelerine gerek kalmaz.

AWS Veri Tabanları, Analizler ve AI Başkan Yardımcısı Raju Gulabani, şunları söyledi: “Amazon bünyesindeki binlerce makine öğrenimi ve derin öğrenme uzmanı yıllardır AI teknolojileri geliştiriyor ve var olan en sofistike ve güçlü derin öğrenme teknolojilerinden bazıları Amazon Alexa’nın içinde bulunuyor. Müşterilerin konuşan uygulamalar geliştirmek için Alexa ile aynı teknolojiyi kullanmaktan ötürü heyecan duyacaklarını düşündük ama tanıtımımıza olağanüstü bir müşteri yanıtı aldık – Capital One, Freshdesk, Hubspot, Liberty Mutual, Ohio Health ve Vonage gibi neredeyse her sektörden şirket Amazon Lex kullanabilmek için çok hızlı adapte oldu.”

Amazon Lex ile tanışmak için https://aws.amazon.com/lex/ adresini ziyaret edin.