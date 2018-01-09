AMD, CES 2018’de en yeni teknoloji ve ürünlerini tanıttı

Yerleşik Radeon™ Vega Grafiklere sahip ilk masaüstü™ işlemcileri duyurmasının yanı sıra AMD, içerisinde yeni Ryzen™ PRO ve Ryzen™ 3 modellerinin bulunduğu Ryzen™ mobil APU’larının detaylarını da kamuoyuyla paylaştı.

Bununla birlikte önümüzdeki Nisan ayında piyasada olması beklenen 12nm teknolojisine sahip 2. Nesil Ryzen™ masaüstü işlemcilerinin de performansını gösterdi. Grafik konusunda ise AMD, Radeon Vega Mobile ve makine öğrenimi uygulamaları için özel olarak üretilmiş, ilk 7nm’lik ürün olacak Radeon “Vega” GPU’su ile, “Vega” ailesinin genişlemesini duyurmuş oldu.

AMD Başkanı ve CEO’su Dr. Lisa Su, etkinlikte şunları söyledi: “2017’de kendimiz için koyduğumuz iddialı hedefleri başarıyla tamamladık. 10 farklı ürün ailesi tanıtarak, AMD’yi yüksek performanslı bilgi işlem lideri olarak tekrar hak ettiği yere yerleştirdik. 2018’de ise son on yılın en güçlü ürün portfolyosunu üreterek bu momentumun üstüne çıkarak, birçok farklı pazara daha fazla özellik ve daha fazla performans sunan yeni işlemci ve GPU’lar sağlayacağız.”

Teknoloji Güncellemeleri

AMD CTO ve SVP’si Mark Papermaster, hem x86 işlemciler hem de grafik mimarileri konusunda AMD’nin işlem teknolojisi ile ilgili güncel yol haritalarını paylaştı.

x86 İşlemciler “Zen” çekirdeği şu anda Ryzen masaüstü ve mobil işlemcilerle sunuluyor. Hem 14nm hem de 12 nm’de üretiliyor ve 12nm’lik örnekleri de şu an gönderilmekte. “Zen 2” tasarımı tamamlandı ve birçok farklı boyutta, ödüllü “Zen” tasarımını geliştirmiş olacak.

Grafik İşlemciler 2018’de “Vega” ürün ailesini, ultra ince notebook’lar için Radeon Vega Mobile GPU ile genişletiyoruz. Özellikle makine öğrenimi uygulamaları için üretilen “Vega” tabanlı GPU, ilk 7nm’lik AMD ürünü olacak. Üretim seviyesinde makine öğrenimi yazılım ortamı ile AMD’nin MIOpen kütüphaneleri, ROCm Open eCosystem platformu üzerinde TensorFlow ve Caffe gibi yaygın makine öğrenimi uygulama iskeletlerini destekliyor. Endüstrinin ilk tam açık heterojen yazılım ortamı; AMD GPU’larını yüksek performanslı bilgi işlem ve derin öğrenim ortamlarında kullanarak, programlamayı daha kolay bir hale getiriyor.



İstemci İşlemci Güncellemeleri

AMD SVP’si ve Bilgi-İşlem ve Grafik İş Grubu Genel Müdürü Jim Anderson, sıradaki AMD işlemcilerle ilgili detaylar verdi:

Radeon™ grafikli Ryzen™ masaüstü işlemciler Masaüstü Ryzen™ APU’lar, en yeni “Zen” çekirdeğini ve gelişmiş “Vega” mimarisini baz alan AMD Radeon™ grafik motorunu birleştiriyor: Bir masaüstü işlemcideki en yüksek performanslı grafik motoru [i] 8 iş parçacığı ile gelişmiş dört çekirdek performansı Harici bir grafik kartı olmaksınız 1080p HD+ oyun performansı Radeon™ FreeSync teknolojisi ile muhteşem görüntü özellikleri[ii] Radeon™ Chill, Enhanced Sync ve Radeon™ ReLive gibi Radeon™ yazılım sürücü özelliklerinden tamamen yararlanma 12 Şubat 2018’den başlayarak piyasada olması planlanıyor.



Radeon™ Vega Grafikli Ryzen™ Masaüstü İşlemciler:

Model CPU çekirdeği İş parçacıkları Maks. Boost Frekansı (GHz) Grafik İşlem Ünitesi Maks GPU Frekansı (MHz) L2/L3 Arabelleği (MB) cTDP (Watt) Radeon™ RX Vega11 Grafikli Ryzen™ 5 2400G 4 8 3.9 11 1250 6 45-65W Radeon™ Vega8Grafikli Ryzen™ 3 2200G 4 4 3.7 8 1100 6 45-65W

2. Nesil Ryzen™ masaüstü işlemci AMD’nin ilk 12nm tabanlı işlemcisi, Precision Boost 2 teknolojisi ile. Nisan 2018’de tanıtımı yapılması planlanıyor.



Radeon™ Vega Grafikli Ryzen™ PRO Mobile İşlemciler Ticari, kurumsal ve kamu sektörlerini hedefleyen Ryzen PRO mobil işlemciler, dünyanın ticari ultra ince notebook’ları için en hızlı işlemcisini barındıran, ince ve güçlü kurumsal notebook’ları güçlendirmek, teknoloji harikası silikon seviyesinde güvenlik ve güvenilir çözümler sunmak için kurumsal sınıf destek ve baştan aşağı DASH yönetilebilirliğiyle donatıldı. %22’ye kadar daha fazla rekabetçi üretkenlik performansı Intel i7-8550U’ya göre %125, Intel i7-7500U’ya göre %150 daha fazla rekabetçi grafik performansı 13.5 saatlik pil ömrünü hedefliyor İçerisinde Precision Boost 2 teknolojisi ve Mobile Extended Frequency Range (mXFR) barındıran SenseMI özellikleri Ryzen™ PRO mobil çözümlerinin 2018’in ikinci çeyreğinde sunulması bekleniyor



Radeon™ Vega Grafikli Ryzen™ PRO mobil işlemciler:

Model CPU Çekirdeği İş parçacıkları Maks. Frekans (GHz) Grafik İşlem Ünitesiiii Maks GPU Frekansı (MHz) L2/L3 Arabellek (MB) cTDP (Watt) Radeon™ Vega10Grafikli Ryzen™ 7 PRO 2700U 4 8 3.8 10 1300 6 15W Nominal Radeon™ Vega8Grafikli Ryzen™ 5 PRO 2500U 4 8 3.6 8 1100 6 15W Nominal Radeon™ Vega6Grafikli Ryzen™ 3 PRO 2300U 4 4 3.4 6 1100 6 15W Nominal

Radeon™ Vega Grafikli Ryzen™ Mobile İşlemciler AMD, dünyanın ultra ince notebook’ları için en hızlı işlemcisi ve Ryzen 3 mobil işlemcisi ile Ryzen Mobile İşlemci ailesini genişletti.



Radeon™ Vega Grafikli Ryzen™ mobil işlemciler:

Model CPU Çekirdeği İş parçacıkları Maks. Frekans (GHz) Grafik İşlem Ünitesiiii Maks GPU Frekansı (MHz) L2/L3 Arabellek (MB) cTDP (Watt) Radeon™ Vega10 Grafikli Ryzen™ 7 2700U 4 8 3.8 10 1300 6 15W Nominal Radeon™ Vega8Grafikli Ryzen™ 5 2500U 4 8 3.6 8 1100 6 15W Nominal Radeon™ Vega6Grafikli Ryzen™ 3 2300U 4 4 3.4 6 1100 6 15W Nominal Radeon™ Vega3Grafikli Ryzen™ 3 2200U 2 4 3.4 3 1000 5 15W Nominal

Grafik & Oyun Güncellemeleri

AMD, “Vega” mimarisini baz alan ilk mobil harici grafik çözümünü açıkladı. Bu incecik Radeon Vega Mobil GPU, yeni ve güçlü oyuncu notebook’larını 2018 yılında sıra dışı performans ve muhteşem verimlilikle mümkün kılmak için tasarlandı.

AMD aynı zamanda yakın zamandaki bir sürücü güncellemesiyle birlikte Radeon™ Software’in, Radeon™ RX ürünlerinde HDMI 2.1 Değişken Tazeleme Oranı (VRR) teknolojisi desteğini ekleyeceğini duyurdu. Bu özellik, HDMI 2.1 VRR destekli monitörlerin piyasaya çıkmasıyla birlikte Radeon™ FreeSync teknolojisine bir ek olarak gelecek.

Ubisoft, Far Cry 5’in Radeon™ RX Vega’ya özel Rapid Packed Math ve Radeon™ FreeSync 2 teknolojilerine destekleyeceğini açıkladı. Radeon™ RX Vega sahipleri, Far Cry 5’i sıra dışı bir doygunlukta oynayıp, büyüleyici kare oranları ve muhteşem görsel kalitesiyle keyfini çıkarabilecekler.