AMD dördüncü çeyrek ve 2017 yıllık finansal sonuçlarını duyurdu

AMD başkan ve CEO’su Dr. Lisa Su, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi; “Ürün portföyümüzün yeniden şekillendirdiğimiz, yüzde 25 yıllı gelir büyümesi sunduğumuz, satış karımızı arttırdığımız ve tüm yıl boyunca karlılığa eriştiğimiz 2017 yılı, AMD için önemli bir dönüm noktasını simgeliyor. Yeni nesil yüksek performans ürünlerimizi piyasaya çıkartacağımız 2018 yılı için çok daha heyecanlıyız ve AMD’yi teknoloji endüstrisindeki uzun süreli büyümeye sahip, önde gelen şirketler arasında konumlandırmaya devam edeceğiz.”

Q4 2017 Sonuçları

Birincil olarak Radeon™ grafik ve Ryzen™ işlemci ürünlerinin güçlü satışlar nedeniyle sağlanan 1.48 milyar $ gelir, geçtiğimiz sene aynı döneme göre yüzde 34 daha yüksek.

Toplam kar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 3 artışla yüzde 35.

GAAP bazında işletme geliri bir yıl öncekine göre 3 milyon $ daha düşük olarak 82 milyon $ oldu. Bu rakam bir önceki çeyrekte 126 milyon $’dı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre olan artış, birincil olarak Bilgi İşlem ve Grafik segmentindeki yüksek gelirden kaynaklanırken, ardışık düşüş ise sezona bağlı Kurumsal, Tümleşik ve Yarı Özel segment gelirinden kaynaklandı. Net gelir ise bir yıl önceki 51 milyon $’lık net gidere oranla 61 milyon $’dı. Hisse başına kazanç ise bir sene önceki 0.06$ düşüşe oranla 0.06$ kara yükseldi.

Bir önceki çeyrekteki 306 milyon $’lık nakit ve eşdeğer nakit ise çeyrek sonunda 1.18 milyar $ olarak ölçüldü.

2016 sonundaki 1.26 milyar $’lık nakit ve eşdeğer nakit ise yıl sonunda 1.18 milyar $ olarak ölçüldü.

2017 Yıllık Sonuçlar

Bilgi İşlem ve Grafik segmentindeki artışla beraber, yıllık bazda yüzde 25 artışla 5.33 milyar $ gelir.

GAAP bazında toplam kar, bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla yüzde 34. İşletme geliri ise bir önceki yıla göre kaydedilen 372 milyon $’lık işletme giderine oranla, 204 milyon $ gelir olarak belirtildi. Net gelir ise bir önceki yıldaki $497 milyon $’lık gidere göre 43 milyon $ gelir olarak açıklandı. Hisse bazında ise 2016’daki 0.14$’lık düşüşe oranla, 0.17$ gelir olarak açıklandı.

Çeyreklik Finansal Segment Özeti

Bilgi İşlem ve Grafik segmentinin geliri, bir önceki yıla göre yüzde 60 artarak 958 milyon $ oldu. Bu yükseliş özellikle Radeon grafik ve Ryzen masaüstü işlemcilerin güçlü satışlarıyla sağlandı.

Kurumsal, Tümleşik ve Yarı Özel segmentinin geliri ise bir önceki yıla oranla yüzde 3 artışla 522 milyon $ oldu. Bu yükselişte en büyük payı ise sunucu geliri alıyor.

◦ İşletme geliri, 2016’nın dördüncü çeyreğindeki 21 milyon $’lık işletme giderine ve 2017’nin üçüncü çeyreğindeki 70 milyon $’lık gelire oranla 85 milyon $ gelir olarak belirtildi.

◦ Müşteri ortalama satış fiyatı, bir önceki yılan daha yüksek Ryzen masaüstü işlemci ortalama fiyatları nedeniyle yükseldi.

◦ GPU ortalama satış fiyatı da yüksek masaüstü ve profesyonel grafik ürünleri ortalama satış fiyatı nedeniyle yükseldi.

◦ İşletme geliri, 2016’nın dördüncü çeyreğindeki 47 milyon $’lık işletme giderine ve 2017’nin üçüncü çeyreğindeki 84 milyon $’lık gelire oranla 19 milyon $ gelir olarak belirtildi. Düşüşün sebebi ise 2016’nın dördüncü çeyreğindeki 31 milyon $’lık lisans geliri ve daha zengin bir ürün karışımı sunmak için yapılan AR-GE maliyetlerindeki artış olarak gösterildi.