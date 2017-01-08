AMD’nin yeni grafik mimarisi: Vega

AMD gelecek GPU mimarisi Vega’nın detaylarını duyurdu. 5 yıllık bir süreç içerisinde tasarlanıp üretilen Vega, geleneksel GPU mimarilerinin verimli bir şekilde hitap edemediği PC oyun, profesyonel tasarım ve makine zekası konularında yeni olanakları mümkün hale getiriyor.

Veri yoğunluklu iş yükleri yeni standart hale gelmekte ve GPU’lar da bunlara paralel doğal yapıları nedeniyle bu zorluğun altından kalkmakla görevliler. Bu denli büyük veri kümelerini işlemek için muazzam miktarda belleğe, hızlı erişim de gerekiyor. Vega mimarisinin devrimsel bellek alt sistemi, GPU’ların, bu çok büyük veri kümelerinin üstesinden gelmesini çeşitli bellek tipleriyle adreslemesini mümkün kılıyor. Vega tabanlı GPU’ların yüksek bant genişlikli ön bellek kontrolcüsü paket üstü ön bellekler ve paket harici belleklere esnek ve programlanabilir bir şekilde erişebiliyor.

Vega GPU mimarisinin özellikleri şöyle:

Dünyanın en gelişmiş GPU bellek mimarisi: Vega mimarisi GPU’lar için yeni bir bellek hiyerarşisi sunuyor. Bu yeni radikal yaklaşım yeni bir yüksek bant aralıklı ön bellek ve kontrolcüsü halinde şekilleniyor. HBM2 teknolojisi ile donatılan önbellek bir önceki nesil HBM teknolojisine göre pin başına iki kat fazla bellek bant genişliği sunarak saniyede terabaytlarca veri aktarabiliyor. HBM2 ayrıca GDDR5 belleğe göre yarı oranda ayak izi ve daha fazla kapasite sunuyor. Vega mimarisi çok büyük veri kümelerini işlemek için optimize edildi ve 512TB sanal hafıza alanına kadar çeşitli bellek tipleriyle çalışabiliyor.

Vega mimarisi GPU’lar için yeni bir bellek hiyerarşisi sunuyor. Bu yeni radikal yaklaşım yeni bir yüksek bant aralıklı ön bellek ve kontrolcüsü halinde şekilleniyor. HBM2 teknolojisi ile donatılan önbellek bir önceki nesil HBM teknolojisine göre pin başına iki kat fazla bellek bant genişliği sunarak saniyede terabaytlarca veri aktarabiliyor. HBM2 ayrıca GDDR5 belleğe göre yarı oranda ayak izi ve daha fazla kapasite sunuyor. Vega mimarisi çok büyük veri kümelerini işlemek için optimize edildi ve 512TB sanal hafıza alanına kadar çeşitli bellek tipleriyle çalışabiliyor. Gelecek nesil geometri: Günümüz oyun ve profesyonel uygulamaları veri toplama cihazlarının çözünürlüğünün oldukça artmasından dolayı olağanüstü karmaşık geometriler kullanıyor. Herhangi bir resim karesinde bulunan yüzlerce milyon poligonun örgüleri o kadar yoğun ki neredeyse her bir piksel için birçok poligon işleniyor. Vega’nın gelecek nesil geometri iş akışı programcılara bu karmaşık geometriyi işlemede inanılmaz bir verimlilik sağlayarak geçmiş Radeon mimarilerine kıyasla %200’den fazla saat başı iş sunuyor. Bu mimari ayrıca istikrarlı bir performans sağlamak için akıllı iş yükü dağıtıcısından faydalanan gelişmiş bir iş dengelemeyi kullanıyor.

Günümüz oyun ve profesyonel uygulamaları veri toplama cihazlarının çözünürlüğünün oldukça artmasından dolayı olağanüstü karmaşık geometriler kullanıyor. Herhangi bir resim karesinde bulunan yüzlerce milyon poligonun örgüleri o kadar yoğun ki neredeyse her bir piksel için birçok poligon işleniyor. Vega’nın gelecek nesil geometri iş akışı programcılara bu karmaşık geometriyi işlemede inanılmaz bir verimlilik sağlayarak geçmiş Radeon mimarilerine kıyasla %200’den fazla saat başı iş sunuyor. Bu mimari ayrıca istikrarlı bir performans sağlamak için akıllı iş yükü dağıtıcısından faydalanan gelişmiş bir iş dengelemeyi kullanıyor. Gelecek hesap motoru: Vega mimarisinin merkezinde her bir saat döngüsünde 8-bit, 16-bit, 32-bit veya 64-bit işleme gerçekleştirebilen esnek işlem birimlerine sahip bir işlem motoru bulunuyor. Geçmiş nesillere göre daha fazla frekans elde etmek için optimize edilen bu işlem birimlerinin çeşitli veri tiplerine sunduğu destek mimarinin iş yükleri arasında çok yönlülüğünü garanti ediyor.

Vega mimarisinin merkezinde her bir saat döngüsünde 8-bit, 16-bit, 32-bit veya 64-bit işleme gerçekleştirebilen esnek işlem birimlerine sahip bir işlem motoru bulunuyor. Geçmiş nesillere göre daha fazla frekans elde etmek için optimize edilen bu işlem birimlerinin çeşitli veri tiplerine sunduğu destek mimarinin iş yükleri arasında çok yönlülüğünü garanti ediyor. Gelişmiş piksel motoru: Yeni Vega piksel motoru gelişmiş performans ve enerji verilmliliği için “Draw Stream Binning Rasterizer”dan faydalanıyor. Bu teknoloji piksellerin, akıllı bir yonga üstü sepet ön bellek sayesinde tek yakala, tek gölgelendir metoduyla çalıştırılmasına fırsat veriyor. Vega’nın piksel motoru artık kart üstü L2 önbelleğin bir istemcisi olarak konumlandırıldı. Bu sayede okuma devamlı yazma sonrası okuma işlemleri gerçekleştirilen grafik iş yüklerinde işletim yükünü önemli miktarda azaltıyor.

Vega mimarisi temelli GPU ürünlerinin 2017 yılının ilk yarısında pazara sunulması bekleniyor.