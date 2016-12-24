Karlov cinayetini Apple mı çözecek?

Türkiye, Büyükelçi Andrey Karlov ‘u vuran kişinin iPhone 4s model telefonunun şifresini kırmak için Apple’dan yardım isteyecek. Apple yardım edecek mi?

Suikaste uğrayaraka hayatını kaybeden Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u vuran kişinin kullandığı iPhone 4s model telefon delil olarak kullanılacak. Ancak 4 haneli şifrenin henüz çözülemeyişi büyük engel teşkil ediyor. Türkiye’deki yazılımcılar şifreyi henüz kıramadı. Daha sonra Rus yazılımcılar deneyecek. Onlar da kıramazsa Apple’dan bu konuda yardım istenecek. Ancak Apple’ın bu konuda yardımcı olmayacağı düşünülüyor. Çünkü FBI da benzer bir durum için Apple’dan yardım istemiş ancak Apple kullanıcı gizliliğini ihlal etmemek için FBI’a yardım etmemişti.