Apple, Çinli yetkililerin talebi üzerine New York Times uygulamasını Çin’de App Store’dan kaldırdı.

Gazete, söz konusu hamleyle ilgili olarak, Çin’deki okuyucuların “bağımsız haber içeriklerine erişmesini” engellemeyi amaçladığını belirtti.

Apple, uygulamanın Çin yönetmeliklerini ihlal ettiği konusunda bilgilendirildiğini ancak hangi kuralların ihlal edildiğine dair bilgisi olmadığını açıkladı.

Batı medyasının içerikleri Çin’de sık sık bloke ediliyor. New York Times’a göre, Apple, 23 Aralık’ta Çin’deki App Store’dan hem İngilizce hem de Çince dil uygulamalarını kaldırdı.