2017’nin ilk ayında Beyaz Saray’daki görevine başlayacak olan ABD Başkanı Trump’ın ABD’ye dön çağrısı yaptığı teknoloji devi Apple’ın üretim adresi değişiyor.

Cumhuriyetçi politikacının en dikkat çekici açıklamalarından biri de ekonominin ‘millileştirilmesi’ konusu. Bu çerçevede seçim kampanyası boyunca somut bir örnek de veren yeni Başkan, “Apple’ın bilgisayar ve iPhone’larını Çin yerine ABD’de üretmesini sağlayacağını” söyledi. Trump, böylece Amerikalılar için yeni istihdam alanlarının açılabileceğini savundu.

Apple, üretim maliyetini düşürmek için ABD’de değil Hindistan’da üretim yapacak. Mashable’da yer alan iddiaya göre, üretimi Hindistan’a kaydırmak için tesisler kuruyor. Apple, iPhone’a dair birçok önemli parçayı da bu ülkede üretecek. Hindistan’da yapılacak üretim ile maliyetlerin düşebileceği belirtiliyor.

ABD’de üretim maliyeti artırır

Apple, iPhone ve diğer ürünleriyle ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini, Kaliforniya-Cupertino’daki merkezinde yapıyor. Şirketin istihdam ettiği ve aralarında mühendis, tasarımcı, programcı ve pazarlamacıların da bulunduğu toplam 116 bin elemanın büyük bir bölümü burada çalışıyor. Ayrıca ABD çapında 268 Apple Store’da da çok sayıda satış elemanı görev yapıyor. Ancak iPhone başta olmak üzere, şirketin ürettiği ürünlerin neredeyse tamamı, tıpkı önde gelen pek çok akıllı telefon üreticisinin yaptığı gibi Çin’de imal ediliyor. Burada da aslan payını, Tayvan merkezli iki şirket paylaşıyor. Foxconn olarak da bilinen Hai Prescision ve Pegatron tesislerinde yılda toplam 200 milyon iPhone üretiliyor. Trump’un açıklamalarının ardından Apple, her iki firmadan da üretimi ABD’ye taşımanın olası maliyetlerine dair bir rapor istedi. Foxconn bu talebe olumlu yanıt verirken, Pegatron ise böyle hesaplamayı, çok maliyetli olacağı gerekçesiyle reddetti.