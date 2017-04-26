Arçelik Dünya Patent Ligi’nde 74. sıraya yükseldi

Ev teknolojilerinde dünyanın önde gelen şirketlerinden Arçelik A.Ş., teknoloji ve inovasyon alanındaki yetkinlik ve becerisini uluslararası listelerdeki yükselişiyle tescilliyor. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan ‘En çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler’ listesinde geçtiğimiz yıl 78’inci sırada yer alan Arçelik A.Ş., en güncel yıllık listede dört basamak daha ilerleyerek 74’üncü sıraya yerleşti. Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu: “Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün (WIPO) listesinde dört basamak tırmanarak 74’üncü sıraya ulaşmamız, yenilikçilik vizyonumuzu güçlü şekilde ortaya koyuyor. Yılda 300’den fazla buluşumuz için patent başvurusu yaparak global teknoloji devlerinin yer aldığı bu listede ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan ‘En çok uluslararası patent başvurusu yapan şirketler’ listesinde son 10 yıldır ilk 200 şirket arasında tek Türk şirketi olan, 2016 yılında 78. sıraya yerleşerek ilk 100 arasına giren Arçelik A.Ş., açıklanan en güncel listede 74. sıraya yükseldi. Arçelik A.Ş., 2016 yılında toplam 320 patent başvurusu yaptı.

Arçelik A.Ş. bu başarısıyla Türkiye’den bir kurumun listede ulaştığı en yüksek sıralamaya sahip olurken, bugüne kadar listedeki en yüksek derecesini de elde etti. Türkiye’nin Patent Şampiyonu olan Arçelik A.Ş. ayrıca, Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından Türkiye’den tescil edilen patent başvurularının yarısını tek başına yapıyor. Toplam 14 Ar-Ge Merkezi ve 1300’den fazla Ar-Ge çalışanı bulunan Arçelik A.Ş., 2600’den fazla buluşa sahip.

Bu yıl “İnovasyon – Yaşamları İyileştirmek” temasıyla kutlanan 26 Nisan Dünya Fikri Haklar Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu, “Ar-Ge ve inovasyon yolculuğumuzda ilk patent başvurumuzu yaptığımız 90’lı yıllardan bu yana başarılarımızı istikrarlı şekilde artırdık. Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün (WIPO) listesinde dört basamak tırmanarak 74’üncü sıraya ulaşmamız, yenilikçilik vizyonumuzu güçlü şekilde ortaya koyuyor. Sektörümüzde dünyanın en yenilikçi ürünlerini geliştirerek, gelecek yıllarda daha üst sıralara yükselmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’den Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne yapılan başvuruların yaklaşık üçte birinin Arçelik’e ait olduğunu vurgulayan Hakan Bulgurlu, “Yılda 300’den fazla buluşumuz için patent başvurusu yaparak global teknoloji devlerinin yer aldığı bu listede ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ev teknolojileri alanında fikri hakların güçlendirilmesi ve korunması için sektörümüze öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi.