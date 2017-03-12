Arçelik geleceği şekillendiriyor

Ev teknolojilerinde Türkiye’nin lider, dünyanın ise önde gelen şirketlerinden olan Arçelik A.Ş., dünya pazarlarındaki yüksek hedeflerine Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerini artırarak emin adımlarla yürüyor.

Arçelik A.Ş., geleceği şekillendirmek üzere çıktığı yolda yaptığı çalışmaları kapsamında Çayırova’da kurduğu Garage, Atölye 4.0 ve TECH PRO Akademi’yi Arçelik A.Ş. Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Arçelik A.Ş. Ar-Ge Direktörü Cem Kural ve yöneticiler eşliğinde basın mensuplarına tanıttı.

Oğuzhan Öztürk: “Gelecekte tüketicilerin doğaya ve çevreye verdiği önem artacak, tüketici kişiselleştirilmiş ürünlere çok hızlı erişmek isteyecek”

Teknolojinin baş döndüren bir hızla ilerlediğini belirten Arçelik A.Ş. Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, önümüzdeki 50 yıl içindeki değişimin, son 400 yılda yaşadığımızdan fazla olacağını vurguladı. Dijitalleşme çağı öncesinde tüketicilerin yerel pazarlardaki ürünler arasından kendi tercihlerine göre seçim yaptığını, ancak günümüzde dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir ürünü seçme lüksüne sahip olduklarını belirten Öztürk, “Böyle bir dünyada, iddialı her oyuncu dijital dönüşümün pozitif etkilerini kendine çekmek zorunda. Ancak böylelikle, üretim sektörü ekonomik büyümede kaldıraç görevini sürdürebilir” dedi. Gelecekte tüketicilerin doğaya ve çevreye verdiği önemin artacağını, bununla birlikte kendi ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilmiş ürünlere çok hızlı erişmeyi isteyen müşteri sayısının da artacağına dikkat çeken Öztürk, “Dijitalleşme ile birlikte gelen yeni ürünlerin ve hizmet modellerinin bizim sektörümüzde de fırsat oluşturabileceğine inanıyoruz. Bugün 20 milyar cihaz internete bağlı. 2020’de rakamın 50 milyara ulaşması bekleniyor. Bugün örneklerini gördüğümüz akıllı evlerin önümüzdeki dönemde yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Bu evler insan konforunu artıracak. Yaşamı kolaylaştıracak. Güvenlikten ev enerji tüketimine, hava kalitesinden akıllı ev eşyalarına kadar uzaktan izlenebilir ve müşteriyi yönlendirebilir bir ekosistem yaratacak.” dedi.

“Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerimiz, bize dünyada her kapıyı açan anahtar”

Arçelik A.Ş.’nin pazarın sunduğu fırsatlara ve dijital dünyaya tam anlamıyla hazır hale gelmek için önemli yatırımlar yaptığına dikkat çeken Oğuzhan Öztürk, geleceği şekillendirmek için öncü adımlar attıklarını vurguladı. Bu çerçevede Garage ve Atölye 4.0’ı hayata geçirdiklerini söyleyen Öztürk, “Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerimizin, bize dünyada her kapıyı açan anahtar olduğunu biliyoruz. Bu sayede her pazara ve ihtiyaca uygun ürün geliştirebilmemiz, bizi rakiplerimiz karşısında avantajlı hale getiriyor, küresel kimliğimizi geliştirmemizde de itici güç haline geliyor” dedi.

“7’den 77’ye herkese açık olan Garage’ı yeni bir Rönenans dönemi olarak tanımlıyoruz”

Bundan yıllar sonrasını düşündüğümüzde çok önemli gelişmelere şahitlik edeceğimize vurgu yapan Arçelik A.Ş. Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, tüketicilerin kişiselleşmiş ürünler, sosyal medya kullanımı ve online alışveriş alışkanlıkları gibi değişen ihtiyaçlarından yola çıkarak hazırlanacak ürünlerin, insanların hayatını kolaylaştıracağını belirtti. Öztürk, “Belki 20 yıl sonra, evimizde bize yardımcı olacak robotlar, sürücüsüz otomobiller, genetikte yaşanacak mucizelerle ilgili gelişmeler hayatımızı bugünden çok farklı bir noktaya taşıyacak” dedi. Arçelik A.Ş.’nin bugüne kadar elde ettiği tüm başarıların ardında, nitelikli insan kaynağı ve yenilikçilik gücünün bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, şöyle devam etti: “Biz daha önceden Ar-Ge alanında yaratıcı olabilmek, müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru analiz etmek ve bunun sonucunda da hikayeden ürüne daha kolay geçebilmek için mühendis istihdam ederdik. Bugün ise sadece teknik alanda deneyimi olan kişiler değil, farklı meslek alanlarında uzmanlaşmış çalışanlarımızla multidisipliner bir yaklaşım sergiliyoruz. Garage’ı yeni bir Rönenans dönemi olarak tanımlıyoruz. Bu alanı 7’den 77’ye fikri olan herkesin hayallerini kısa sürede ürüne dönüştürebileceği bir ortam yaratmak için kurduk. Global örnekleri arasında teknolojik altyapısıyla ve büyüklüğüyle ayrışan Garage’ı, dijital ileri imalat teknolojileri sunan, ortak çalışmayı teşvik eden, müşteri geri beslemesinin alınabileceği bir fikir üretim üssü olarak tasarladık. Buradan çıkan fikirlerle geleceğin ürünleri şimdiden üreteceğiz”

“Garage’da hedefimiz bir yıl içerisinde 20 bin fikri değerlendirip, 200 prototip ile geleceğin ürünlerini şimdiden tasarlayıp üretmek”

Garage’da düzenli olarak fikir geliştirme ve prototipleme çalıştayları yapıldığını söyleyen Oğuzhan Öztürk, “Garage’da bir yıl içerisinde 20 bin fikri değerlendirilip, 200 prototip ile geleceğin ürünlerini şimdiden üretmeyi hedefliyoruz. Burada, şirketin her biriminden çalışanlar bir araya geliyor, yenilikçi ve özgün fikirler ortaya koyuyorlar. Dışarıdan gelen ziyaretçiler de bu alanı ‘maker cenneti’ olarak nitelendiriyor. Bundan da son derece büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi. Garage’da gerçek ürün kalitesinde prototiplerin üretildiğini, erken aşamada müşteri geri bildirimi alındığını, böylece teknoloji geliştirme süreçlerinde Arçelik müşterisinin odak noktasında yer aldığını ifade eden Oğuzhan Öztürk, “Ayrıca Garage içinde şirket içi ve dışından konuşmacıların katılımıyla Garage Talks etkinlikleri düzenliyoruz. Böylece çalışanlarımızın farklı görüşleri duyması ve yeni fikir geliştirmede çeşitlilik sağlanmasının yolunu da açıyoruz” dedi.

“Dijital dönüşümle birlikte Türkiye’deki öncü rolümüzü dünyaya taşımak ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Arçelik A.Ş. çalışanlarının üretim süreçlerindeki hızlı dijital dönüşümün en yeni örneklerini tecrübe edebileceği bir başka alan daha yarattıklarını belirten Oğuzhan Öztürk, Atölye 4.0’ın Arçelik A.Ş.’nin dijital dönüşüm vizyonunu ortaya koyan çok önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Öztürk, “Arçelik A.Ş. olarak Endüstri 4.0 devrimiyle; dijital dönüşümü en önemli odak noktalarımızdan biri haline getirdik. Global bir şirket olarak kendi teknolojimizle, kendi yetkinliklerimizle yaptığımız üretimin bizi rekabette farklı bir noktaya taşıdığını biliyoruz. Dijital dönüşümle birlikte Türkiye’deki öncü rolümüzü dünyaya taşımak ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun kolay bir yolculuk olmadığını biliyoruz. Bu süreçte, çok farklı disiplinlerden, çok farklı danışmanlık kurumlarının ve enstitülerin uzmanlıklarından yararlanıyoruz. Dünyadaki yeni nesil ileri teknolojiye sahip akıllı fabrikaları yerinde inceleyerek Arçelik süreçlerinde kendimizi geliştirecek alanlar belirliyoruz. Bu dönüşüm yolculuğuna yüksek otomasyon, veri madenciliği ve analitiği, yüksek verimlilik ve kalite odaklı çevik üretim sistemleri alanlarında yaptığımız pilot projeler ile başladık. Arttırılmış ve sanal gerçeklik gibi görsel teknolojileri, insan-robot etkileşimli iş istasyonlarını ve karar verebilen akıllı otomasyon sistemlerini süreçlerimizle bütünleştirmek üzerine yoğunlaşıyoruz” dedi.

“TECH PRO Akademi ile bugünün hayallerini, geleceğin mühendisleriyle yarınlara taşımayı amaçlıyoruz”

Sektöründe sürekli fark yaratan, ürünleri ve sahip olduğu teknolojilerle liderliğini global arenaya taşıyan Arçelik A.Ş.’nin en önemli gücünün yetkin insan kaynağı olduğunu belirten Öztürk, çalışanların dijital dönüşümün getirdiği yeni teknolojilere adaptasyonu ve dijital okur yazarlık seviyesinin artırılabilmesi için, TECH PRO Akademi’yi kurduklarını açıkladı. Öztürk, “Akademinin bazı modülleri Koç Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor. Uzun soluklu bir programa sahip olan Akademide, geleceğin dünyasının yetkinlik ihtiyaç analizleri yapılıyor. TECH PRO Akademi ile verilen yeni nesil eğitim programları sayesinde çalışanların yetkinlikleri yeniden şekillendiriliyor. Tüm bu çalışmalarımızla, bugünün hayallerini, geleceğin mühendisleriyle yarınlara taşımayı amaçlıyoruz.”