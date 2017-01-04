Arkadaş kaybetme korkusu sosyal medyaya bağlıyor

Siber güvenlik firması Kaspersky Lab tarafından yapılan araştırma*, insanların büyük çoğunluğunun sıklıkla zaman kaybı nedeniyle sosyal ağlardan ayrılmak istediğini gösteriyor. Araştırmaya göre insanlar, dijital anılarını ve arkadaşlarıyla iletişimi kaybetme korkusuyla Facebook, Instagram gibi sosyal medya ağlarını kullanmaya devam ediyor.



Arkadaşlarınızla iletişimde kalmak kolay olmayabilir ancak Kaspersky Lab, insanların dijital anılarını kurtarmasına yardımcı olmak için bir çözüm üzerinde çalışıyor. FFForget adlı uygulama, insanların sosyal ağlardaki anılarını yedeklemesine ve onları güvenli, şifreli bir bellekte saklamasına olanak tanıyacak. Bu uygulamanın, insanlara istedikleri zaman ve hiçbir şey kaybetmeden herhangi bir sosyal ağdan ayrılma özgürlüğünü vermesi bekleniyor.

Önceki araştırmalar, insanların dijital aygıtları kendi hafızalarının bir uzantısı olarak kullanmalarına yönelik güçlü bir eğilime işaret ediyor. Çalışmalar ayrıca, insanların telefonlarındaki sosyal medya sohbetlerini ve durum güncellemelerini kontrol etmeye direnemediklerini gösteriyor. Bununla birlikte, yakın bir zamanda yapılan bir anket kullanıcıların aslında bu durumun farkında olduklarını ve hoşnut olmadıklarını da gösteriyor. Ankete katılanların %39’u sosyal paylaşım ağlarında vakit kaybettiklerine inandıklarını söylerken, yaklaşık %78’lik bir kesim de sosyal ağları kullanmayı bırakmayı daha önce düşünmüş olduklarını belirtiyor.

Sosyal ağları terk etme eğiliminde olmalarına rağmen, insanlar kalmaya mecbur hissediyor. Büyük bir çoğunluk (% 62) sosyal paylaşım ağlarından ayrılırlarsa arkadaşlarıyla iletişim kuramayacaklarına inanıyor. Ankete katılanların yüzde 21’i arkadaşları için daha az endişeli fakat bir kere sosyal bir ağlardan ayrılırlarsa dijital anılarını, örneğin fotoğraflarını bir daha kurtaramayacaklarından korkuyorlar.

Kaspersky Lab Sosyal Medya Başkanı Evgeny Chereshnev, “Sosyal ağlar fayda da sağlayabilir, tehlike de teşkil edebilir. Her insanın hangi platformu kullanacağına veya ne zaman bırakacağına özgürce karar verme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. Gerçek dijital özgürlük fedakarlık yapmak zorunda olmayı gerektirmez. İnsanların istedikleri anda tüm dijital anılarının şifrelenmiş bir kopyasına sahip olmalarına olanak tanıyarak, kontrolü yeniden ellerine almalarını istiyoruz.” diyor ve devam ediyor: “FFForget ile sosyal medya hesaplarının hasar görmesi veya saldırıya uğraması sonucu anılarını kaybetmekten korkan insanlara bir çözüm sunmak istiyoruz. En önemlisi, uygulamayı kullanan kişiler kendilerine ait olan dijital yaşamlarını kaybetmeden herhangi bir sosyal ağdan çıkma hakkını geri kazanabilecek.”

FFForget’in 2017’de kullanıma sunulması planlanıyor. İlgilenen kullanıcılar geribildirim vermek ve uygulamanın kapsamınına katkıda bulunmak için ffforget.kaspersky.com adresine kaydolabiliyor. Kaydolan kullanıcılar ilgili güncel haberleri ve bilgileri alabilmenin yanında, uygulama kullanıma sunulduğunda halka açık beta sürümünü de deneyimleyebilecek.