Arkeoloji ve müzecilik teknolojileri Heritage İstanbul’da buluşuyor

Türkiye’de restorasyon, arkeoloji ve müzecilik teknolojilerini aynı çatı altında buluşturan tek fuar olan “HERITAGE İSTANBUL”, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü desteği ile 27-29 Nisan 2017 tarihlerinde Hilton İstanbul Convention & Exhibition Center’da gerçekleştirilecek.

HERITAGE İSTANBUL 2017’nin detaylı programı 19 Nisan 2017, Çarşamba günü İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı, Arkeolog Nezih Başgelen, Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, İ.Ü. Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, Restoratör Nilgün Olgun, TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız ve Heritage İstanbul Proje Yaratıcısı ve Yöneticisi Osman Murat Akan’ın katılımları ile düzenlenen basın toplantısı ile paylaşıldı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteklediği, açılışını 27 Nisan Perşembe günüKültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı’nın yapacağı HERITAGE İSTANBUL 2017, üç gün boyunca düzenlenecek eş zamanlı konferanslarda ulusal ve uluslararası duayenleri, kurum temsilcilerini ve uzman akademisyenleri ağırlayacak. TG Expo tarafından organize edilen ve bu yıl 73 firmanın katıldığı HERITAGE İSTANBUL 2017’nin ana başlıkları arasında; “Kültürel Miras” eğitimi-yönetimi, envanterde yeni yöntemler, sergileme ve teşhirde yeni araçlar, arkeloji, restorasyon ve müzecilik teknolojileri geliyor.

İlki 2015 yılında düzenlenen ve 6 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan HERITAGE İSTANBUL’un bu yıl da büyük ilgi görmesini beklediklerini belirten TG Expo Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Akyıldız, “TG Expo olarak 2008 yılından beri uluslararası fuarcılıkta edindiğimiz tecrübe ile uluslararası standartları Türkiye’ye getirmek amacıyla bu yıl yurt içi fuarcılık sektörüne giriş yaptık. Portföyümüze aldığımız fuarlar arasında Heritage İstanbul gibi kültürel mirasa sahip çıkan ve bu bilincin ülkemizde gelişmesine imkan veren bir fuarın olması gerçekten gurur verici. Kültürel mirasın korunması konusunda fuarların önemi gerçekten çok büyük. Heritage İstanbul, konferanslar, workshoplar ve etkinlikler anlamında son derece dolu bir fuar olacak. Konferanslarımızda Türkiye’den ve dünyadan sektörde duayen isimler konuşma yapacaklar. İnanıyorum ki TG Expo olarak uzun yıllar Heritage İstanbul Fuarı ile bu sektörün gelişimine destek vereceğiz” dedi.

Arkeolog Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, toplantıdaki konuşmasında “HERITAGE İSTANBUL, dünyadaki tüm gelişmelerin, Türkiye’deki kültürel mirasın daha iyi değerlenmesi, gelecek kuşaklara aktarılması ve toplumla buluşturulmasını sağlayacak bir ara yüz olacak. Türkiye’nin birikiminin ve potansiyel gücünün bölgedeki ülkelere yansıtılması lazım. Bu fuarın gelecek yıllarda daha geniş coğrafyaya yayılarak, oralara da hizmet veren bir platform olmasını umuyorum” dedi.

Yaşadığımız coğrafyanın 1 milyon 200 bin yıldan beri insani izlere sahip olduğunu söyleyen, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Başkanı, Arkeolog Nezih Başgelen, “HERITAGE İSTANBUL, tüm paydaşları toplumla ve ilgili alanlarla buluşturması açısından önemli bir organizasyon. Batıda bunun örneklerini görüyorduk. Bu kadar zengin bir coğrafyada böyle bir fuarın hayata geçirilmiş olmasından ve bu fuara katkıda bulunmaktan çok mutluyuz” dedi.

İ.Ü. Müzecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fethiye Erbay, HERITAGE İSTANBUL’un arkeoloji, restorasyon ve müzecilik konusunda uluslararası alanda sektörün duayen isimlerini bir araya getiriyor olması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

HERITAGE İSTANBUL’un dünyadan ve Türkiye’den yaklaşık 70 konuşmacıyı ağırlayacağını söyleyen TG Expo Proje Direktörü Murat Akan, “Mısır arkeolojisi ve tarihi denince ilk akla gelen isim olan Dr. Zahi Hawass, HERITAGE İSTANBUL için İstanbul’a geliyor.İtalya ve çeşitli ülkelerdeki birçok tarihi binanın restorasyonu ve korunması projeleri ile Roma Kolezyum’un restorasyonu ve Pompeii’de yer alan Casti Amanti insulasının restorasyon ve valerizasyonu üstlenen Mimar, Sanat Tarihi Profesörü Francesca Brancaccio yine fuarda bir konuşma gerçekleştirecek. Bolonya Üniversitesi Tarih Bölümü’nde görev yapan arkeolog ve sanat tarihçisi, aynı zamanda Karkamış kazılarını yürüten Doç. Dr. Nicolò Marchetti, 2001’den beri müzeler için yenilikçi teknolojiler ve sanal gerçeklik ile uğraşan, aynı zamanda Historium adlı Bruges’teki yenilikçi tarihi müzenin kurucusu ve başkanı olan Dr. Hans Vandamme bunlardan bir kaçı. Türkiye’den ise Nezih Başgelen, Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Dr. Sinan Genim, Coşkun Aral, Sunay Akın, Dr. Halil Onur, Nihat Erdoğan gibi pek çok değerli konuşmacı fuarda yer alacak” dedi.