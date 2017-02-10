Aşk için 2,5 milyar Tweet atıldı

14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Twitter bir yılın #Aşk’a dair bilgilerini paylaştı. Buna göre 2016 yılında “Aşk” sözcüğüyle 12 farklı dilde 2.5 milyar tweet atıldı. En çok beğenilen tweet; Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın görevinden ayrılırken hislerini paylaştığı tweet oldu.

Bu yılki kampanya çerçevesinde de dünyanın her neresindeyseniz, 14 Şubat’ta #LoveHappens hashtagiyle tweet atarak çok özel bir emojinin belirmesini sağlayabilirsiniz.

Twitter dünyada neler oluyorsa onu sunar; bazen de Twitter’da “aşk olur” #LoveHappens. Twitter’ın Sevgililer Günü için yayınladığı blog’a göre; geçtiğimiz yıl “Aşk” sözcüğüyle 12 farklı dilde 2.5 milyar tweet atıldı. Bu hep daha fazla “aşk” demek…

Türkiye’de de sevgiyi anlatmak için en çok kullanılan emojiler ise gülümseyen yüzler, gül ve kırmızı kalp oldu.