Asus’tan teknolojiye Zen dokunuşu

Dijital çağa yön veren ASUS, ZenBook ailesiyle tasarım ve şıklığı birleştiriyor. Şık ve ince tasarımlarının yanı sıra yüksek performanslı donanımlarıyla her ortamda kullanım sağlayan ZenBook serisi dizüstü bilgisayarlar, güzellik ve güç arasında denge oluşturan Zen felsefesinden ilham alınarak tasarlandı.

Dijital çağa yön veren ASUS’un ZenBook ailesi hiç olmadığı kadar güçlü. ZenBook ailesinin dört üyesi ZenBook Flip UX360UA, ZenBook 3 UX390UA, ZenBook UX310 ve ZenBook UX330, tasarım ve şıklığı teknoloji ile birleştiriyor. Ekranından klavyesine kadar, sofistike ve sade bir tasarımın eseri olan ZenBook serisi dizüstü bilgisayarlar, yüksek performanslı donanımları ve güçlü bataryalarıyla her işin üstesinden rahatlıkla gelebiliyor. ZenBook ailesinin bu yeni üyeleri, ince ve hafif tasarımlarıyla kolayca taşınabiliyor. Ofis kullanımı dışında ister bir kafede, ister uçakta her ortamda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Performanstan asla ödün vermeyen bu dört dizüstü bilgisayar, uzun süreli pil ömrü ve hafiflik gibi yoğun iş programına, seyahatlere, şehrin dört bir yanını 24 saat süren bir tempoda yaşamaya rahatlıkla ayak uydurabilecek özelliklere sahip. SonicMaster teknolojili Harman/Kardon ses sistemiyle donatılmış ZenBook dizüstü bilgisayarlar, video konferanslarda ve sunumlarda da en iyi ses kalitesini sunuyor.

Teknolojinin en zarif hali: ZenBook UX390UA

ZenBook ailesinin güçlü üyesi, ASUS’un şimdiye kadar ürettiği en ince ve en hafif dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyan ZenBook 3 UX390UA. Sadece 910 gram ağırlığında ve 11,9 mm kalınlığında olan UX390UA, A4 boyutunda bir kağıttan bile daha az yer kaplıyor. ZenBook UX390UA serinin geri kalan üyelerine kıyasla daha ince, daha hafif, daha dayanıklı ve tek kelimeyle büyüleyici. ZenBook UX390UA’nın çevresindeki altın rengi detaylar, logosu ve benzer tonlarda arka aydınlatması bulunan klavyesi, üstün kaliteyi estetik bir tasarımla birleştiriyor.

Hassas mühendislik, 360° esneklik: ZenBook Flip UX360UA

Güzellik ve güç arasında denge oluşturan Zen felsefesinden ilham alınarak tasarlanan ZenBook Flip UX360UA, yenilik ve estetik mükemmeliyetin; zarafetin, işlevselliğin ve performansın kusursuz dengesini bünyesinde barındırıyor. En üst seviye ASUS dizüstü bilgisayarlarından biri olan ZenBook Flip UX360UA, 360 derece dönebilen ekranıyla esnek ve pratik kullanım sağlıyor. Dokunmatik ekranı ile ister tablet ister dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen UX360UA, sadece 13,9 mm kalınlığında ve güçlü bataryası tek şarjda yaklaşık 12 saat kullanım sunuyor.