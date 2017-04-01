AVAYA yeni iletişim platformlarını tanıttı

Kurumlara yazılım ve hizmet sağlayan Avaya, “Experience Avaya” etkinliğinde müşterilerine ve iş ortaklarına yeni nesil platformları tanıttı. Aynı etkinlikte 2016 yılında başarılı iş ortaklarını ödüllendirdi.

Etkinliğin açılışını yapan Avaya Türkiye Genel Müdürü Ayşe Kılıçlaslan konuşmasında ‘Yaşanılan dijital çağda müşterisinin hedeflerini vestratejilerini faaliyetlerinin merkezine koymayan hiçbir kurumun uzun soluklu var olmayacaktır. Nesnelerin Interneti (IoT) ile teknolojik gelişmeler beklenmedik ihtiyaçlar doğurmaktadır ve bizleri bu dönüşümün bir parçası haline getirmiştir’ dedi.

Avaya International Başkanı Nidal Abou-Ltaif sunumunda Avaya vizyonuna değindi. Abou- Ltaif’in sunumunun ardından sahneye çıkan AssisTT BT Çözümleri Direktörü Ertuğrul Çam, 18 ilde ve 24 lokasyonda 11 bin çalışan ile farklı sektörlerde yer alan müşterilerinin taleplerini Avaya çözümleri ile nasıl karşıladıklarından, yaşadıkları dönüşümün operasyon üzerindeki etkilerinden ve bunun müşteri memnuniyetinde artış olarak geri döndüğünden bahsetti.

GGM ve APAC Bölgeleri Satış Mühendisliği Direktörü Savio Tovar Dias ise sunumunda küresel BT trendleri ve değişen müşteri taleplerini ele aldı. Orta Doğu, Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Satış Mühendisliği Müdürü, Yıldız Asılyazıcı sunumunda yeni trendleri karşılamak için Avaya’nın pazara yeni sunduğu, yazılımcıların, üzerinde uygulama geliştirebilecekleri ve mevcut iş uygulamaları ile iletişim altyapılarını entegre edebilecekleri uygulama geliştirme platformu olan Avaya Breeze™, müşteri deneyiminde kullanılan tüm yeni nesil araçları ve kanalların tek bir platform ile yönetilmesini ve analizinin yapılmasını sağlayan Omnichannel çözümü Oceana™, mobil, tablet, masaüstü, tarayıcı üzerinden metin, ses, video, multimedya mesajlaşma yapabileceğiniz yeni nesil tümleşik iletişim çözümü Equinox çözümlerine değindi.

Etkinliğin devamında Avaya, 2016 yılının en iyi performans gösteren iş ortaklarına ödüllerini verdi. Avaya İş Ortağı Ödüllerinde; “Yılın İnovasyon Projesi’ ve “Yılın Kamu İş Ortağı’ kategorilerinde Net İletişim, “Yılın Veri İletişim Projesi” ve “Yılın Veri İletişim İş Ortağı” kategorilerinde KoçSistem, “Yılın Tümleşik İletişim Projesi” kategorisinde Turcom, ‘”Yılın Dağıtıcısı” kategorisinde TopTel Telekomünikasyon, “Yılın En Hızlı Büyüyen İş Ortağı” kategorisinde Dukasim, “Yılın Yeni İş ve İş Ortağı Geliştirme Dağıtıcısı” olarak ise NFS Teknoloji ödüle layık görüldüler.

Ayrıca 2016 yılında yaptıkları başarılı çalışmalarla Bagdasar Paluyan, Burak Gülün, Erçin Çalışkan, Said Coşkunsel ve Sami Murat “En Yüksek Katkı Sağlayan” bireysel ödüllerinin sahipleri oldular.