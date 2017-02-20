AvivaSA’da gönüllü dijital dönüşüm

Emeklilik ve Hayat sigortası sektörünün lideri AvivaSA, 2016 Temmuz ayında başlattığı Dijital Dönüşüm Programını, kültürel boyutta da destekliyor. Şirket genelinde tüm departmanlardan gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan 30 kişilik Dijital Kültür Dönüşüm Programı ekibi “Dijital Manga” göreve başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan, AvivaSA İnsan Kaynakları Direktörü Burak Yüzgül dijital dönüşüm sözcülerine, “dijital dünyada pazarlama stratejileri”, “sosyal mecralarda itibar ve kriz yönetimi”, “kullanıcı odaklı çözüm dizaynı” ve “içerik üretimi” gibi zevkli ve trend konularda dijital medya eğitimi verdiklerini belirterek; “Dijital Dönüşüm Sözcüsü olmak için başvuran 100’den fazla AvivaSA çalışanını, önceden belirlenen seçim kriterlerine göre titizlikle değerlendirdik ve 30 çalışanımız, Dijital Manga programına katılmaya hak kazandı. ‘Dijital Dönüşüm Sözcüsü’ adayları, 6 günlük teorik eğitim ve 2 günlük atölye programını başarıyla tamamlayıp; hem AvivaSA’nın Dijital Dönüşüm Sözcüleri oldular hem de Kadir Has Üniversitesi “Dijital Medya Uzmanı” sertifikası almaya hak kazandılar.” dedi.

Üst yönetim ile departmanlar arasında, dijital dönüşüm köprüsü



Ocak ayı boyunca AvivaSA Dijital Garaj’da gerçekleştirilen, kültürel dönüşüm etkinliklerinin sosyal medya ve şirket içerisinde duyurulmasında, Ditijal Manga ekibinin aktif rol aldığını vurgulayan Yüzgül, sözlerine şöyle devam etti: “Böylelikle, şirket kültürümüzün bir değişim ve yenilik sürecinde olduğunun algılanmasına destek oldular. Dijital Dönüşüm sözcüleri, şirketimizin dijitalleşme ve pozitif iş yeri kültürü oluşturma sürecinin aktif sözcüleri olarak; dijital dönüşümün, üst yönetim ile departmanlar arası iletişiminde yardımcı olma ve kurum içinde farkındalığın artırılması ve desteklenmesinde görev alacaklar. Manganın aynı zamanda, aktif sosyal medya kullanımı ve kaliteli sosyal medya içerik üretimiyle, AvivaSA markası hakkında pozitif algı ve iletişim ortamı oluşturulmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz. Bunun dışında, Dijital Manga, AvivaSA’nın İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi olan Dijital Garaj’da yapılacak çalışmalarda, şirket içi yenilikçi fikir ve çözümlerin yaratılması konusunda da aktif rol alacaklar.”