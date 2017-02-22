Avrupa’nın en kirli 10 şehrinden 8’i Türkiye’de

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Avrupa’da en kirli havaya sahip 10 şehrin 8’i Türkiye’de yer aldı. Avrupa genelinde büyük şehirler arasında bir sıralama yapıldığında ise İstanbul havası en kötü metropol konumunda yer alıyor.

Medya takibi kuruluşu Ajans Press hava kirliliği konulu medya araştırması gerçekleştirdi. Ajans Press’in raporuna göre 2016 yılında hava kirliliği konulu 8 bin 469 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi. İçinde bulunduğumuz 2017 yılında ise bin 531 haber medyada yansıma buldu. Hava kirliliğinin 2017’nin başında olmamıza rağmen bu kadar çok konuşulması, önlem alınması adına büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Öyle ki televizyonda yer alan spotlarla halkta bu bilinç yaratılırken özellikle İstanbul’un ulaşım araçlarında, çevre dostu olma gibi koşullar ön plana çıkarılmaya başlandı.

Basına yansıyan haberlerde ise dikkat çekici ayrıntıların ortaya çıktığı görüldü. Medyada ön plana çıkan başlıklar arasında, dünyada her yıl 6,5 milyon insanın hava kirliliğine bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtilirken, Avrupa’nın vizyon kenti Londra geçtiğimiz ay “çok yüksek” hava kirliliği uyarısı yaptı. Türkiye’nin listeye dahil edilmesiyle beraber, Avrupa’nın havası en kirli 10 şehri arasında ise Batman, Hakkari, Gaziantep, Siirt, Afyon, Karaman, Iğdır, Isparta yer aldı.