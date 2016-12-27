Bana emojini göster sana kim olduğunu söyleyeyim!

Dünya genelinde günde 6 milyar emojinin paylaşıldığı mesajlaşma platformalarında Türk kullanıcılar için özel emoji klavyesi geliştirildi. En çok “nazar boncuğu” ikonunun kullanıldığı uygulamada; “simit”, “sucuklu yumurta”, “çeyrek altın”, “çay”, “Türk kahvesi” ve “baba figürü” gibi 450’yi aşkın ikon yer alıyor.

Sosyal medya ağlarında mesajlaşma amacıyla oluşturulan platformlarda farklı tepkileri ifade etmek için kullanılan emojilere (sanalda kişinin ifade yansıtması) bir yenisi daha eklendi.Günlük 6 milyar emojinin paylaşıldığı dünyada, Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi tasarlayan ve çalışmalarını Amerika’nın Los Angeles kentinde devam ettiren 31 yaşındaki girişimci Deniz Hotamışlıgil, uygulamanın Türkiye’nin ilk yerel emoji klavyesi olduğunu belirtti.

Türkçe mesajlaşmalarda karşı tarafa verilmek istenen duyguları tam olarak anlatan emojilere gereksinim duyulması üzerine fikrin ortaya çıktığını dile getiren Hotamışlıgil, “Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor.” diye konuştu.

Uygulamada lokasyon, araç-gereç, enstrüman, içecek, taşıt, yemek ve spor olmak üzere toplam 10 kategoride 450’yi aşkın ikonun yer aldığı bilgisini veren Hotamışlıgil, şunları kaydetti:”Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye’de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, ‘Emojum’ yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli ‘Emojum’ hepimizin klavyesi.”