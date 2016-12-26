BBC’den yılın en çarpıcı fotoğrafları

Yıl boyunca her ay BBC Kültür sayfasında çarpıcı bir güncel fotoğraf ile çağrıştırdığı daha eski ve önemli bir sanat eseri hakkında makaleler yazıldı. İşte esin veren 12 fotoğraf…

Ocak: Tim Peake’in uzay yürüyüşü

1960’larda uzay yolculuklarının farklı bir rengi vardı. Amerikalı ressam Andy Warhol “Gelecek gümüş rengindeydi, uzayı ifade ediyordu bu renk – astronotların giysisi bu renkti” diyordu. Britanyalı astronot Tim Peake’in bu fotoğrafı Warhol’un 1966’da yaptığı “Silver Clouds” (Gümüş Rengi Bulutlar) eserini anımsatıyordu. Burada ne duvar, ne tavan ne de yer vardı; insana sonsuzluk hissi veriyordu bu eser.

Şubat: Tetikteki ÖSO üyesi ve göz aldanması

Suriye savaşında bir ateşkes esnasında çekilen bu fotoğraftaki Özgür Suriye Ordusu üyesi sanki olduğu yerde çakılmış kalmış gibi görünüyor. Bu fotoğraftaki perspektif 19 yüzyıl resimlerinde sıkça kullanılan bir tarzı hatırlatıyor. Böylece algılanması zor bir yerde sürmekte olan bir savaşta yaşanan gerginlik ile uzaktaki okuyucunun gözü arasındaki bariyeri aşan bir fotoğraf ortaya çıkıyor.

Mart: Babanın oğlunu kurtardığı an

Bir beyzbol maçı sırasında oyuncunun elinden fırlayan sopaya karşı bir babanın kolunu uzatarak oğlunu korumaya çalışması nefes kesen bir görüntü sunuyordu. Bu fotoğraf, insana 16. yüzyılda yapılan ve zamanın körelttiği bir korku yaşatan bir resmi çağrıştırıyordu.

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