Bilgi’nin yaratıcı gücü üçüncü kez sergileniyor

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen yaratıcı öğrenci festivali Project, bu yıl üçüncü kez kapılarını açıyor. Farklı disiplinlerden öğrenci projelerinin sergilendiği festivalde, sanat ve tasarım dünyasında heyecan uyandıracak yenilikçi çalışmalar ilk kez görücüye çıkacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen Project 03, 12 Mayıs 2017 tarihinde BİLGİ santralistanbul Kampüsü’nde başlıyor. Yaratıcılık, sanat ve tasarımı bir araya getiren festivalde, öğrencilerin ilham veren yenilikçi projeleri ilk kez sergilenirken çok sayıda yan etkinlik gerçekleştirilecek. Bu yıl “İletişim basittir, bu yüzden de karmaşıktır” temasıyla kurgulanan festivalin tüm etkinlikleri herkese açık ve ücretsiz olacak.

Katılımcılarını iletişimin birçok farklı pratiğine dahil etmeyi hedefleyen festival kapsamında, farklı disiplinlerden çalışmalar sergilenecek. Festivalin önemli bir bölümünü oluşturan Project 03 ana sergisinde, görsel iletişim tasarımı, sinema, sanat ve kültür yönetimi, dijital medya, TV, radyo, reklamcılık ve halkla ilişkiler öğrencilerinin projeleri yer alacak. Çok sayıda yaratıcı çalışmanın yanı sıra Görsel İletişim Tasarımı Bölümüöğrencilerinin insan ve teknolojiyi bir araya getiren ‘Reactable Room’ adlı interaktif projeleri ile dikkat çektiği sergi, 12 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Enerji Müzesi’nde ziyarete açık olacak.

Performanslardan Sinemaya 4 Farklı Atölye

Zengin bir etkinlik programına sahip Project 03 aynı zamanda, yeni diyalog ortamları yaratılmasına ve farklı disiplinlerin tanıtılmasına destek olmayı hedefleyen 4 farklı atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak. santralistanbul’da 15 Mayıs’ta Emrah Yayıcı’nın katılımıyla “Tasarım Odaklı Düşünme”; 16 Mayıs’ta Alper Özçakır ve Oğuz Yenen’in katılımlarıyla “Canlı TV Yayıncılığı” 17 Mayıs’ta Ethem Özgüven liderliğinde “Propaganda Filmlerine ve Değişimlere Yakından Bakış”, 18 Mayıs’ta Fulya Peker’in katılımıyla “Metafor” başlıklı atölyeler düzenlenecek.

Uzman İsimler İçgörülerini Paylaşacak

Festivalin önemli ve geniş katılımlı ‘İletişim Üzerine Konuşmalar’ başlıklı konuşma serisi, 12 ve 26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalin ana temasını oluşturan “İletişim basittir, bu yüzden de karmaşıktır” ifadesinden hareketle düzenlenecek seriye, kendi alanlarında önemli çalışmalara imza atmış çok sayıda ünlü ve başarılı isim katılacak. Disiplinlerarası bir tartışma ortamı yaratmayı hedefleyen etkinlikte; Şirin Payzın, Aslı Tunç, Erkan Saka, Bige Örer, Nevzat Sayın, Bülent Somay, Celil Oker, Can Faga, Yalçın Kılıç, Erdem Dilbaz, Ebru Yetişkin, Bager Akbay, Işıl Eğrikavuk, Oğuz Yenihayat, Burak Kan, Çelenk Bafra, Serhan Lokman, Ayşegül Bahçıvanoğlu, Burcu Yasemin Şeyben ve Simge Burhanoğlu konuşma yapacak. Konuşmacılar katılımcılarla, uzmanlıklarına ve iletişim alanına dair bireysel yaklaşımlarını ve deneyimlerini paylaşacak. Enerji Müzesi Seminer Salonu’nda yapılacak konuşmalar, eş zamanlı olarak BİLGİ İletişim Fakültesi Youtube kanalı RGB Live’dan canlı olarak izlenebilecek.

Kısa Film Gösteriminden Tiyatro ve Sergilere Dolu Dolu Bir Festival

Project 03 kapsamında, Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri Arnold Wesker’in “Mutfak” adlı oyununu yeniden yorumlayacak. Oyun, Kubilay Karslıoğlu’nun yönetmenliğinde 29 ve 30 Mayıs 2017 tarihlerinde santralistanbul Green Studio izleyiciyle buluşturulacak. Oyunun kimliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından yeniden yorumlanırken, Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri oyunun kostümlerini tasarlayacak, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları Alanı öğrencileriyle ise metin hayat bulacak.

BİLGİ Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri ve mezunlarından oluşan vcdlab. multidisipliner tasarım ekibi tarafından festivalin ana sergisi için tasarlanan özel proje, izleyicilere her yıl olduğu gibi etkileşim odaklı bir deneyim yaşatacak. ‘Reactable Room’ projesi; temaya ‘data transferi/akışı’ yönünden yaklaşarak, iletişimin günümüzde kazandığı yeni forma referans verecek.

Ayrıca Project 03 ana sergisi kapsamında Reklamcılık Bölümü’nün ödüllü kampanya ve afiş çalışmaları, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü’nün Sound Picnic, 10 Dakika, JoyTürk Akustik gibi RGB Live’da yayınlanan programlarından bir seçki, Sinema Bölümü’nden öğrencilerin çektikleri kısa filmler, Halka İlişkiler Bölümü’nün dönem boyunca çalıştıkları projeler, Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Sahne Sanatları Alanı öğrencilerinin ‘Metafor’ ve ‘Bodies & Technologies’ temaları altında gerçekleştirdikleri performanslar, vokal performanslar, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü öğrencilerinin sanat pratiklerine dair deneysel projeleri ve Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin hazırladıkları içerikler ve haberler görülebilecek. Aynı zamanda Küratör Derya Yücel’in koordinatörlüğünü üstlendiği ART 311/312 dersi kapsamında düzenlenen ve Arthere, Robotik Hayaller ve Taşeron sanat inisiyatiflerinin pratiklerine odaklanan bir sergi de Project 03 kapsamında izleyicilerle buluşacak.

BİLGİ Gastronomi Kulübü’nün özel menüsünün sunumu eşliğinde 12 Mayıs Cuma günü “İletişim Üzerine Konuşmalar” serisiyle başlayacak ve ardından Skata ve Geeva Flava konserleriyle devam edecek Project 03, geleceğin sanatçıları olmaya aday genç yetenekleri şimdiden izleyiciyle buluşturmayı hedefliyor.