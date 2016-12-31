Bilişimde fark yaratanlara TBD ödülü

Türkiye, bilişim alanında dünyaya yön veren projelere imza atıyor. Türkiye Bilişim Derneği (TBD) de 2016 yılında bilişim sektöründe Türkiye’yi geleceğe taşıyan projeleri ödüllendirdi. TBD Başkanı İlker Tabak, “Bilişimde milli ve yerli projelerin önemini vurgulamak ve başarılı projeleri taçlandırmak amacıyla her yıl verdiğimiz hizmet ödüllerinde bu yıl önceliğimiz FETÖ darbe girişiminde devletin bilişim sorunlarını hızlıca çözen milli projeler oldu” dedi.

TBD Bilişim 2016 Hizmet Ödülleri kapsamında Teknolojik Dönüşüm ödülünü “GİB Linux Göçü”, e-Devlet ödülünü “TÜRKSAT “e-Devlet’te Engel Yok!”, Adli Bilişim Hizmet ödülünü “EMT Elektronik Mühendislik”, Bulut Bilişim ödülünü “Sağlık Bakanlığı SBA”, Sosyal Sorumluluk Ödülünü “Samsung Dijital Kütüphane”, Bilişim Toplumu ödülünü “Herkes için Kütüphane” projeleri aldı. Bilişim Medyası ödülü ise TGRT Haber’de yayınlanan Türkiye’nin Sayısal Gündemi Programı’na verildi. Bilişim sektöründe fark yaratan projelere “Bilişim 2016 Hizmet Ödülü” verdiklerini belirten TBD Başkanı İlker Tabak, “TBD olarak her yıl bilişim sektöründe başarılı projeleri “Bilişim Hizmet Ödülleri” kapsamında değerlendiriyoruz. Bu yıl da TBD 33. Ulusal Bilişim Kurultayı’nda teknoloji, sağlık, adli, bulut, eğitim bilişiminde dünya standartlarının üzerinde projeler gerçekleştiren kurum ve firmalarımızı ödüllendirdik. Bu ödüllerin bu tür çalışmaları ve projeleri teşvik edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin bilişim alanında dünyaya yön veren projelere imza attığına memnuniyetle tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

15 Temmuz ödülü

TBD’nin Hizmet Ödülü verdiği projeler hakkında da bilgi veren İlker Tabak şunları söyledi:

“Türkiye 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi ile farklı bir döneme girdi. Bilişimin ülke güvenliği ve demokrasi için hayati bin öneme sahip olduğu yaşanarak bir kez daha anlaşıldı. TÜRKSAT gibi ülkemizin can damarı bilişim ve iletişim merkezi hedef alınarak saldırıya uğradı. Darbeciler emniyet ve istihbarat birimindeki toplanan verileri de hedef aldı. Verilerin korunması, kurtarılması ve güvenli ortamlarda saklanması için EMT Elektronik Mühendislik üstün bir çaba gösterdi. Kamuya verdikleri teknolojik destek ve katkılarından dolayı TBD olarak EMT Elektronik Mühendisliğe ‘Adli Bilişim Hizmet Ödülü verdik.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm hastaneleri kapalı bir ağda ‘Bulut’ yapısıyla bir araya getiren ‘Sağlık Bakanlığı SBA Projesi’, Doküman Yönetim Sistemi, Çekirdek Sağlık Bilgi Sistemi ve Kimlik Paylaşım Sistemi’ni güvenli bir şekilde çalıştırdı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sağlık Bakanlığına devredilen özel hastaneler güvenlik açısından kendi otomasyon sistemlerini devre dışı bırakılarak, bulut tabanlı sistem üzerinden çalıştırıldı. Ayrıca Kuzey Irak ve Suriye’de konuşlu sahra hastaneleri de Bulut Bilişim Ödülü’nü kazanan Sağlık Bakanlığı SBA Projesi kapsamında faaliyet gösterdi.

Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın kullanımı için geliştirilen ve 30 binden fazla bilgisayarı özgür yazılım ile birbirine bağlayan GİB Linux Göçü Projesi yeni ödeme sistemleri geliştirdi. Kamusal alanda öne çıkan bu proje de ‘Teknolojik Dönüşüm Ödülü’ne layık bulundu. TÜRKSAT’ın işitme engelliler için geliştirdiği ‘e-Devlet’te Engel Yok!’ öne çıkan projeler arasında yer aldı. Proje ile cep telefonundan çağrı merkezine bağlanan işitme engelliler görüntülü olarak karşılıklı işaret diliyle sorunları çözebiliyor.

Kültür mirası dijital ortamda

Bilişim sektörü olarak kültür mirasımızı gelecek nesillerle taşımak için Samsung, Milli Kütüphane’ye 500 bin dolarlık özel bir proje geliştirdi. Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü alan ‘Samsung Dijital Kütüphane’ projesi ile Milli Kütüphane’nin sahip olduğu, içerisinde Osmanlıca, Farsça, Arapça 27 bini aşkın cilt el yazması eser dijital ortama aktarıldı. Pul, afiş, harita ve nota koleksiyonları ile taş plakların da yer aldığı arşive ücretsiz olarak dijital ortamda erişilebilecek. Proje ile araştırmacılar uluslararası akademik yayınlara ücretsiz erişebilecek. Yerel yönetimlere bağlı kütüphanelerde temel bilgisayar ve Internet erişimi sağlayan Herkes için Kütüphane (H.Ü. Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi) Projesi ‘Bilişim Toplumu Ödülü’nü kazandı.

TGRT Haber’de Prof. Dr. Mustafa Alkan’ın yönetiminde yayınlanan ve 30’dan fazla canlı yayında Türkiye’deki bilişim alanındaki gelişmeleri işleyen Türkiye’nin Sayısal Gündemi programı da Bilişim Medyası ödülüne layık görüldü.”