4 Çatı Bahçeleri Kensington / Restoran / Mutfak

Bu restorana herhangi bir isim verebilirsiniz. Ancak bilinen şu ki özel bir inşa tarzına sahip. Çok pahalı ama bu restoran servis edilen lezzet ve kalite açısından rakipsiz. Gündüz boyunca, bu yiyecek noktası adeta bir vaha hissi veriyor. Akşam yemeği için burada olduğunuzda ise lüks bir bina içinde oturduğunuzu hissediyor ve romantik bir akşam yemeğinin tadını çıkarıyorsunuz.