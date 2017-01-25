Dünya sayısız güzel ve dikkat çekici binayla dolu. Bazıları güzel mimariyle bazıları da antik yapılarıyla tanınıyor. Ancak dünyada çekici şaşırtıcılıklarıyla öne çıkan bazı binalar var ki inşaatlarından tasarımına kadar mükemmeller. İşte dünyanın göz kamaştıran 10 binası…
10Shenzhen Uluslararası Havalimanı Terminali
Shenzhen Uluslararası Havaalanı Çin’dedir. Bu muhteşem yapı, İtalyan mimar Massimiliano ve Doriana Fuksas’ın mimari harikası. Gün boyunca, bina iç mekanındaki güneş ışığını yansıtıyor.
9La Trobe Moleküler Bilim Enstitüsü
La Trobe Moleküler Bilim Enstitüsü muhteşem ve dikkat çekici bir bina. Bu binanın tasarımı Lyons Architects tarafından yapıldı. Binanın altı katlı bir altıgen biçiminde. Pencereleri ön ve arka cephelerde. Bu enstitü, La Trobe Üniversitesi Bundoora Kampüsünün bir parçası. Melbourne, Avustralya’nın en iyi ve en seçkin tıbbi enstitülerinden biri.
8Statoil Norveç Genel Merkezi
Statoil Karargahı ve Norveç Genel Merkezi ödüllü bir bina ve muhteşem inşa edilmiş. Bina, Fornebu’nun eski şehir Oslo Havaalanına yakın bir yerde. Dinamik tasarımı ve iyi yapılandırılmış dönüşümü, binayı uluslararası tüccarlar için ideal bir iş noktası haline getiriyor.
7De Rotterdam
De Rotterdam, Hollanda’nın iyi inşa edilmiş binalarından biri. Mimar Rem Koolhaas, ona ideal ve güzel bir görünüm vermiş. Burası Avrupa’nın en büyük yapılarından biri. Sadece büyük değil aynı zamanda dünyanın en güzel dikey binalarından biri.
6Haydar Aliyev Merkezi
Haydar Aliyev Center’ın tasarımı ünlü bir Irak mimarı Zaha Hadid tarafından yapıldı. Zengin Azeri kültürünü mantıklı ve etkileyici bir şekilde ifade eden dünyanın en önemli binalarından biri. Bina yaratıcı bir şekilde inşa edilmiş, girişten içeriye tüm kıvrımları iyi yüzeylendirilmiş ve yaratıcı bir şekilde tasarlanmış.
5Dalian Uluslararası Konferans Merkezi
Dalian Uluslararası Konferans Merkezi, Çin’in iyi inşa edilmiş güzel bir binası. Tasarımı, en iyi ve en ünlü Avustralyalı mimar Coop Himmelb Bürosu tarafından yapılmış. Büyük bir opera binası, iki tiyatro, sergi salonu, geniş otopark alanı bulunuyor.
4Çatı Bahçeleri Kensington / Restoran / Mutfak
Bu restorana herhangi bir isim verebilirsiniz. Ancak bilinen şu ki özel bir inşa tarzına sahip. Çok pahalı ama bu restoran servis edilen lezzet ve kalite açısından rakipsiz. Gündüz boyunca, bu yiyecek noktası adeta bir vaha hissi veriyor. Akşam yemeği için burada olduğunuzda ise lüks bir bina içinde oturduğunuzu hissediyor ve romantik bir akşam yemeğinin tadını çıkarıyorsunuz.
3Hotel Parkroyal
Hotel Parkroyal dünyaca ünlü WOHA Architects’in bir tasarımı. Bu muhteşem bina Singapur’un en iyi otellerinden biri. Geniş park alanına, iki kapalı bahçeye, yüzme havuzuna, kapalı spor salonlarına sahip ferah bir otel ve farklı konuklar için çeşitli lüks odalara sahip.
2Hutong Londra Köprüsü ve Bermondsey
Hutong London Bridge & Bermondsey harika ve çarpıcı bir Çin restoranı. Kuzey Londra’da bulunuyor. Restoran sadece lezzetli yemekleriyle ünlü değil aynı zamanda tasarımı ve inşasıyla da ünlü.
1Akvaryum Mavi Gezegen
Akvaryum Blue Planet, Kopenhag merkezli bir mimarlık şirketi olan 3XN’in muhteşem bir mimari parçasını oluşturuyor. Bu akvaryum, gürültülü gümüş gözlü jakuzilere sahip dünyanın en büyük ve çarpıcı akvaryumu. Çevre tasarımı etkileyici. Binanın yakınında Kopenhag Havaalanı bulunuyor.