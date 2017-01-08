Bir CES daha bitiyor

4 bine yakın şirketi, 150 ülkeden 165 bini aşkın katılımcıyı ağırlayan, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2017 yarın sona eriyor.

ABD’nin Las Vegas kentinde bu yıl 50’ncisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2017 (Consumer Electronics Show-Tüketici Elektroniği Fuarı 2017) teknoloji devlerini bir araya getirdi. Elektronik sektöründe faaliyet gösteren 3 bin 800’den fazla markanın yer aldığı fuar, 150 ülkeden 165 binden fazla katılımcıyı ağırlıyor. Kentteki üç farklı merkezde birden başlayan fuarda birçok ünlü markanın geliştirdiği yeni ürünler meraklılarla buluştu.

Kişisel robotlar, 8K televizyonlar, akıllı ev sistemleri, insansız hava araçları, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknoloji ürünleri ile insansız otomobillerin ilgi gördüğü fuara Türkiye’den de bazı marka ve firma temsilcileri de katılıyor. Firmaların ürünlerini tanıtmak için adeta birbirleriyle yarıştığı CES 2017, renkli görüntülere sahne oluyor.

Fuarda tanıtımı yapılan insansız hava araçları yoğun ilgi gördü. En ilgi gören ürünlerinden biri de insan taşımak üzere geliştirilen ve 200’den fazla deneme uçuşu yaptığı belirtilen “drone” oldu. Kişisel robotlar, en fazla ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Özel şov, oturum ve toplantıların yanı sıra 300’den fazla konferansın da yer aldığı fuar, 9 Ocak’ta sona erecek.