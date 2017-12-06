Black Desert Online efsanesi başladı!

Kapalı Beta ve Erken Erişim dönemlerinde çok sayıda Türk hayrana ulaşan Black Desert Online, 6 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Türkiye’de yayına girdi.

Erken Erişim sırasında sunucuları tam kapasiteye ulaşan oyun için Pearl Abyss, Türkiye ve MENA bölgesi için Mediah adlı dördüncü sunucusunu devreye aldı.

Ultra gerçekçi görüntü motoru ile eşsiz bir görüntü kalitesi sunan MMORPG oyunu, hızlı savaş dinamikleri, gerçek dünya kadar detaylı üretim ve ticaret sistemleriyle dünyada 8 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Bugüne kadar hazırlanmış en detaylı MMORPG oyunlarından birisi olan ve kendi grafik motoru Black Desert Engine ile oyunculara fantastik bir evrenin kapılarını aralayan Black Desert Online, artık resmi Pearl Abyss sunucularında tamamen Türkçe oynanabilecek.

Özel grafik motoru ile eşsiz bir görsel şölen sunuyor

Koreli şirket Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve tarihin en gelişmiş grafik motorunu kullanan Black Desert Online, Mart 2015’te ABD ve Avrupa’da yayınlandığında milyonlarca oyuncunun ilgi odağı hâline geldi. Gerçeğinden ayırt edilemeyen detaylı karakterler yaratma, oyun tarihinde hiç görülmemiş derinlikte ve detayda ticaret, üretim ve görev alt sistemleri, bilgi ve deneyime dayalı karakter geliştirme metoduyla ses getiren oyun, artık Türk oyuncularla buluşmaya hazır.

MMORPG türündeki yaygın sistemin aksine, Black Desert Online’da oyuncular karakter gelişimlerini keşif, deneyim ve bilgiye dayalı, yenilikçi bir yolla yapabiliyorlar. Oyuncular kuşandıkları silah ve zırhlarla değil, dövüştükleri yaratıklardan edindikleri deneyimle, konuştukları karakterlerden aldıkları bilgilerle güçleniyor. Oyuncular, koştukları mesafeler, taşıdıkları yük gibi aktiviteler hesaplanarak, zamanla gelişiyor ve bu, MMORPG türü için bir ilk kabul ediliyor.

Oyunseverler Black Desert Online’a hücum etti

Bugüne dek Kapalı Beta, Karakter Özelleştirme süreçlerinin yanı sıra, Erken Erişim Paketleri ile oyunculara birçok özel fırsat sunan oyunun, öngörülenden fazla kullanıcıya erişilmesi sebebiyle neredeyse sunucuları kilitleniyordu.

Pearl Abyss, kesintisiz bir hizmet ve kaliteli bir deneyim için Mediah adlı dördüncü sunucusunu devreye aldığını duyurdu. Bu sunucu, Türkiye ve MENA (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) bölgesine hizmet verecek.