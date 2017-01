Bosch kapılarını üniversite öğrencilerine açıyor

Üniversiteliler, 1 Şubat tarihine kadar Bosch Türkiye Twitter hesabında sorulacak soruları cevaplayarak Bosch Talent Camp 2017’ye katılma şansı yakalayacaklar. Bosch’un üniversite öğrencileri için bu yıl üçüncü kez düzenlediği Talent Camp 13 Şubat’ta başlıyor. Seçilen 5 mühendislik öğrencisi, Bosch’un Türkiye’deki lokasyon ve Ar-Ge Merkezlerini ziyaret ederek bilgi alacaklar.

Dünyanın önde gelen teknoloji ve servis tedarikçilerinden Bosch’un, Talent Camp-From Campus to Camp etkinliği başvuruları 1 Şubat 2017 tarihine kadar uzatıldı. Bosch Türkiye Twitter hesabından mühendislik öğrencilerine 5 soru sorulacak. Sorulara yanıt veren üniversite 3. ve 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencileri arasından jüri değerlendirmesi ve telefon mülakatlarını başarıyla geçen 5 öğrenci, Bosch Talent Camp 2017’ye katılmaya hak kazanacak.

Değerlendirmede hem sosyal medyada aktif hem de akademik açıdan başarılı öğrenciler seçilecek. Seçilen 5 öğrenci sosyal medya üzerinden (Bosch Türkiye resmi Facebook ve Twitter hesaplarından) Bosch Talenp Camp ekibi olarak duyurulacak.

4 gün sürecek sosyal ve dijital öğrenci kampı Talent Camp’te, mühendislik öğrencileri Bosch dünyasını yakından inceleyerek, yüksek teknolojileri deneyimleme, teorik bilgilerini pratikte kullanma imkânı bulacak. Genç yeteneklere kamp süresince, bir Bosch çalışanı gibi Bosch’un tüm süreçlerini görme imkânı sunulacak, Türkiye’de Ar-Ge’nin detayları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak.

Bosch lokasyonlarını ziyaret, yöneticilerle tanışma şansı

Bu yıl Talent Camp’e seçilen 5 öğrenci; 3 farklı lokasyonu ziyaret ederek, global mega trendleri yerinde keşfetme ve bilgi alma şansı bulacak. Bir yandan Endüstri 4.0 workshopları ile bu alanda yapılan çalışmaları öğrenirken; diğer yanda dijital dünyada ofis ortamının ve çalışma koşullarının nasıl olacağı konusunda çalışma olanağı elde edecek.

Üretim alanındaki vaka çalışmaları, Bosch’un elektrikli el aletleri ile DIY (Do It Yourself – Kendin Yap) tasarım eğitimleri, Dijital Pazarlama üzerine oturumlar ile renklenecek olan kamp, yöneticilerle yapılacak kariyer görüşmeleriyle desteklenecek.

Talent Camp’e katılan öğrenciler, etkinlikle ilgilenen herkesin takip edebilmesi için katıldıkları tüm etkinlikleri, anında ve canlı yayınlarla sosyal medya hesapları üzerinden paylaşacak.