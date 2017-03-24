Brexit önce Avrupa markalarını mı vuracak?

70 milyar sterlinlik dış ticaret açığı bulunan İngiltere, Brexit sürecini 29 Mart’ta başlatacak. 27 AB üyesi ülke ile İngiltere arasındaki ilişkilerin geleceği müzakere edilecek. Peki hangi ülkeler hangi sektörler en çok etkilenecek? KPMG, ekonomik analiz raporunda Brexit ile ilgili soruları ele aldı. İngiltere ile ticaret hacmi yüksek olan ülkeler süreçten hızlı etkilenecek. Brexit kararı İngiltere’de güçlü bir pazarı olan Alman otomobilini, Fransız şarabını, Belçika çikolatasını vuracak.

KPMG ekonomik analizinde Brexit sürecinin İngiltere’ye bilançosunun ağır olacağını ortaya koyuyor. Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Brexit Lideri Murat Palaoğlu, ”Brexit’in İngiltere ekonomisine maliyeti 2030’a kadar yüzde 6,2’lik milli gelir daralması olacak. Bu oran her hanenin yıllık bütçesinde 4 bin 300 sterlinlik düşüş anlamına geliyor” dedi. Palaoğlu, İngiltere’yle ticaret hacmi yüksek olan Fransa, İspanya, Almanya, İtalya ve İrlanda gibi bazı AB ülkelerinin bu süreçten daha fazla etkileneceklerini belirterek, şunları ekledi: “Fransa’nın İngiltere’ye ihracatı 12 milyar sterlin, İspanya’nın 10 milyarın üstünde yine Almanya’nın 10 milyar sterlin civarında… Belçika, İrlanda, Luxemburg, Malta, Hollanda, Slovakya bu listede İngiltere’ye yüksek ticaret hacmi olan ülkeler olarak sıralanıyor. İngiltere’den ithalat tarafına baktığımızda ise Almanya’nın 12 milyar sterlin, Fransa’nın 11 milyar sterlin, İrlanda’nın 9,5 milyar sterlin, İtalya’nın 7 milyar sterlin ithalatı söz konusu.”

Sektörler açısından da değerlendirmede bulunan Palaoğlu “Almanya otomotiv sektörü bu süreçten en çok etkilenecek sektörlerin başında geliyor. Almanya’da üretilen her 7 otomobilden biri İngiltere’ye satılıyor. Aynı şekilde Fransız şarapları için de geçerli. Fransa, İngiltere’ye ortalama yıllık 1,3 milyar dolarlık şarap ihraç ediyor. Belçika, 267 milyon dolarlık çikolata, Danimarka ise 35 milyon dolarlık sosis ve Yunanistan da 61 milyon dolarlık peynir satıyor” şeklinde konuştu.

Palaoğlu hizmetler tarafında ise İngiltere’ye en çok hizmet ihraç eden iki ülke Kıbrıs ve Malta’nın sürecin sonuçlarını yaşayacağını belirtti. Palaoğlu, “Çeşitli AB ülkelerinde yaşayan İngilizler’in durumu ile İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının durumları ve göçmen konuları da müzakerelerde görüşülecek konular arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.