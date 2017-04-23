BT liderleri IDC CIO Zirvesinde buluşacak

Dijital deneyim (DX) bugün sadece kurumların iş yapış tarzlarını etkilemekle kalmıyor, çalışanlardan profesyonellere, tedarikçilerden müşterilere yarattığı sayısız etkiyle sosyal ve kültürel bir iklim yaratıyor. “Dijital Çağ için Dinamik Değişimi Başlatmak” temasına odaklanan IDC Türkiye CIO Summit, 400’den fazla BT lideri ve teknoloji hizmet sağlayıcısını biraraya getirerek, üzerinde çok konuşulacak gündem maddeleriyle dijitalleşmeyi her ayrıntısıyla tartışmaya açacak.

Bölgenin dinamik ekonomisi Türkiye, gelenekselleşen IDC CIO Summit etkinliklerinden bir yenisini daha karşılamaya hazırlandı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen IDC Türkiye CIO Summit 2017, dijital deneyimi (DX) merkeze aldı. Üç gün sürecek olan etkinlik dizisi canlı program akışı, uzman konuşmacıları ve zengin içeriğiyle gündemin nabzını tutarken, pazar aktörlerini de biraraya getiriyor.

IDC, 45 yerel pazarda etkinlik gösterdiği Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde, bilişim profesyonelleri açısından gerçek bir bilgi ve deneyim kaynağı olarak 150’den fazla analisti ve yoğun etkinlik programıyla fikir liderlerini buluşturmayı sürdürüyor. Faaliyet gösterdiği 30’dan fazla şehirde, CIO, BT yöneticisi ve diğer profesyoneller dahil 12 binden fazla yöneticiyle dirsek temasında olan IDC için, CIO Summit etkinliklerinin ayrı bir önemi var.

IDC Türkiye ülke direktörü Nevin Çizmecioğulları üç gün sürecek etkinlikte IDC’nin 3.Platform konseptini bütün boyutlarıyla tartışmaya açtıklarını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: “Bulut, büyük veri, mobilite ve sosyal paylaşım üzerine kurulan 3.Platformun gerçekliği ve gücü hakkında bugün artık herhangi bir şüphemiz kalmadı. Bu platformun etkisini artıran dijital dönüşüm hızlandırıcılarıysa çeşitli ürün ve hizmetlerle artık hayatın tam kalbinde yer alıyor.”