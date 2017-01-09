BTK, tuzak siteleri kapattı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) kurulan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) phishing (oltalama) amaçlı kullanılan 72 siteyle ilgili işlem yaptı. USOM’un bugüne kadar zararlı ve siber suç işleme amacıyla hazırlanmış IP, alan adı ve sitelere yönelik işlem sayısı 600’e ulaştı.

BTK tarafından yakın takibe alman ve ortalama amaçlı kullanılan 72 internet sitesi BTK tarafından kapatıldı. BTK’nın oltalama amaçlı kurulduğundan şüphelenilen bazı internet sitelerini de yakın takibe aldığı ve bu siteleri de kapatabileceği belirtildi.

Phishing (oltalama) siteleri internette bankacılık, telekomünikasyon veya ulaşım gibi sektörlerdeki şirketlerin sayfalarma benzeyen siteler hazırlayarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerini ve şifrelerini çalmayı amaçlıyor. Kullanıcılar sık sık kendilerine gelen sahte emaillerden yola çıkarak veya arama motorlarından ulaştıkları yanlış bağlantılarla bu tür zararlı sitelerde tuzağa düşebiliyor.

Oltalama amacıyla satm alınan alan adları ve siteler daha büyük siber saldırılara ön hazırlık amacıyla da kullanılabiliyor. Kullanıcıların parolalarını ele geçiren hackerlar bu bilgileri kullanarak daha ileri düzey saldırılar için bilgi toplayabiliyorlar.