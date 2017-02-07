Bugün doğan çocuklar gelecekte hiç araba kullanamayacak!

Gelecek trendlerini araştıran düşünce kuruluşu GelecekHane’nin Kurucusu Halil Aksu, sürücüsüz araç teknolojisinin hayatımıza girmesiyle birlikte, gelecekteki ilk sürücüsüz araç deneyiminin bir robot taksinin arka koltuğunda oturarak yaşanacağına dikkat çekiyor.

Halil Aksu’ya göre, 2030 yılından geçmişe bakıldığında, geleceğin insanları arabaların nasıl kullanıldığını sorguluyor olacak. Hatta trafik kazalarında beklenen düzeyde azalma sağlandığında, insanların araç kullanması büyük bir tehlike oluşturacak ve insanların araç kullanması belli bir noktada yasaklanacak. Dolayısıyla, bugün doğan ve 2030’larda 18 yaşını dolduracak bir çocuk belki de hayatında hiç araba kullanmayacak.

1980’li yıllarda ilk denemeleri yapılan sürücüsüz araçlar, özellikle son 10 yılda hızlı bir gelişim içine girdi ve uzun yıllar hayali kurulan sürücüsüz araç teknolojisi artık uygulamaya geçti. Dünyanın birçok yerinde sürücüsüz araçlar yollarda kendi kendine seyahat etmeye başladı.

Über’in sürücüsüz tırı Otto 200 kilometrelik bir mesafeyi sürücüsüz bir şekilde kat ederek bir tır dolusu içeçeği depoya teslim etmeyi başardı. Google’ın sürücüsüz araç filosu Kaliforniya sokaklarında toplamda 150 bin kilometre seyir sağladı. NuTonomy firmasının robot taksileri Singapur’da hizmet vermeye başladı.

Tüm bu gelişmelerin ışığında, sürücüsüz olarak nitelediğimiz bu teknolojide insan nerede yer alıyor? Bu sorunun yanıtı, sürücüsüz araçlarla sağlanacak en önemli kazancın “insan hayatı” olacağı. Yılda 1.2 milyon insan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Sürücüsüz araçların yaygınlaşması halinde trafik kazaları nedeniyle ölümlerin çok büyük bir oranda azalacağı öngörülüyor. Şehir hayatını önemli ölçüde değiştirecek otonom araçlar sayesinde trafikte daha az zaman kaybedilmesi bekleniyor. Sürüş verimliliği açısından da insanlardan daha iyi performans sergileyeceği öngörülen bu araçlarla daha az yakıt harcanması, böylece toplam karbon salınımında bir düşüş yaşanması ve dünyanın daha az kirlenmesi gibi olumlu çevresel gelişmelerin yaşanması da hesaplanıyor.

GelecekHane’nin Kurucusu Halil Aksu, sürücüsüz araçların 2020 yılların başında hayatımızın bir parçası haline geleceğine vurgu yaparak, “Büyük ihtimalle ilk sürücüsüz araç deneyimini bir robot taksinin arka koltuğunda oturarak yaşayacağız. Bu robot taksi çocuğunuzu okula, sizi de işinize bıraktıktan sonra başka bir kişiyi almak için yola devam edecek. İşi bittiğinde şehir merkezinden uzak bir yerde park edip bir sonraki hizmeti için beklemede olacak. Böylece, şu an 2-3 araca sahip aileler yerine bir aracın 2-3 ailenin ulaşım ihtiyacını karşılayacak hale gelmesi mümkün olacak” dedi.

Aksu açıklamalarına şöyle devam etti: “2030 yılından geçmişe bakıldığında, geleceğin insanları arabaların nasıl kullanıldığını sorguluyor olacak. Hatta trafik kazalarında beklenen düzeyde azalma sağlandığında, insanların araç kullanması büyük bir tehlike oluşturacak ve insanların araç kullanması belli bir noktada yasaklanacak. Dolayısıyla, bugün doğan ve 2030 ’larda 18 yaşını dolduracak bir çocuk belki de hayatında hiç araba kullanmayacak” dedi.

Gelecekte hangi teknolojiler ve markalar öne çıkacak?

Volkswagen, Audi, BMW, GM, Volvo gibi büyük otomotiv şirketleri ilk sürücüsüz otomobillerini 2019 – 2022 yılları arasında piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı. Ford 2021’den itibaren yılda 100 bin robot taksi satacağını öngörüyor. ABD Ulaştırma Departmanı 2025 yılından önce sürücüsüz araçların tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılacağını öngörüyor. 2030’lara geldiğimizde sadece otomobiller değil, hareket etme kabiliyeti olan her şey otonom olacak ve insanlardan bağımsız çalışır hale gelecek.