Canon’un EOS efsanesi 30 yaşında!

Tüm dünyada fotoğrafçılık dünyasında efsane haline gelen EOS Sistemi, 30. Yılını kutluyor. 1987 yılından bu yana sektöre onlarca teknolojik yenilik kazandıran EOS Sistemi’nde 80 milyondan fazla fotoğraf makinesi ve 120 milyondan fazla EF Lens üretildi. Her zaman mükemmel çekimin peşinde olanların dört gözle beklediği modellerle EOS, tarihi boyunca dünyadaki en önemli anların yakalanmasına aracılık etti!
Dünyanın görüntüleme ve baskı sistemleri lideri Canon, dünyaca ünlü EOS Sistemi’nin 30. yılını kutluyor. EOS Serisi, değiştirilebilir lensli fotoğraf makineleri ve değiştirilebilir EF lensleriyle tüm dünyada fotoğrafçılık sektörünü değiştirdi.
Adı Şafak Tanrıçası EOS’tan
Canon’un EOS Sistemi ilk kez Mart 1987’de görücüye çıkmış, EOS 650 tek lensli refleks (SLR) fotoğraf makinesi ve EF lensleri piyasaya sunulmuştu. EOS; “Electro Optical System – Elektro Optik Sistem”’in kısaltması olurken Yunan mitolojisindeki şafak tanrıçasının adını da taşıyor. EOS serisi, şu an tüm fotoğraf makinesi modellerinde ve tüm üreticiler tarafından kullanılır hale gelen, elektronik montaj sisteminin dünyada ilk kez kullanıldığı sistemdi.
CMOS sensörü, görüntü işlemcisi ve değiştirilebilir lensleri gibi kilit dijital fotoğraf makinesi bileşenlerinin tümü EOS Sisteminde kullanıldı ve Canon’un kurumsal süreçleriyle geliştirildi. Yani görüntü yakalamadan görüntü çıktısına kadar, görüntü işlemenin tüm parçaları Canon’un kontrolünde ilerledi. Bu sayede Canon ürünleri kısa süre içinde görüntü kalitesi ve renk performansı açısından pazarda kriter ürünler haline geldi.
2003’te dijital çağı başlattı
Canon EOS sisteminin tarihindeki diğer dönüm noktaları arasında Eylül 2003’te yeni bir dijital çağı başlatan ilk giriş seviyesi DSLR modeli olan EOS 300D modelinin lanse edilmesi yer alıyor. EOS 300D; kompakt ve hafif tasarımı, kullanıcı dostu özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla takdirleri toplamıştı. Bu modelin lansmanı Canon’un 2003 yılında ve sonrasındaki 13 yıl boyunca değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi pazarında bir numaralı üretici konumuna gelmesini sağladı. Müşterilerin uzun vadeli destekleri sayesinde, Kasım 2015’te EOS serisi fotoğraf makinelerinin toplam üretimi 80 milyon üniteye ulaştı ve Ağustos 2016’da, EF lenslerin toplam üretimi 120 milyon ünite rakamını aştı.
98 EOS modeli var
Şimdiye kadar 35 film EOS SLR kamera modeli ve 63 dijital EOS SLR fotoğraf makinesi modeli olmak üzere, toplam 98 EOS modeli üretildi (rakamlar 5 Ocak 2017 itibarıyla geçerlidir).
EOS Sistemi, artık Cinema EOS Sistemi’ni bünyesinde barındırıyor ve 24 fotoğraf makinesi ile 97 EF lens modeli seçeneğinden oluşuyor. Böylesine geniş bir ürün gamıyla EOS sistemi, farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için tasarlandı. 1987 yılında ilk görücüye çıktığı günden bu yana EOS Sistemi’nde fotoğraflama olanakları açısından sınırların sürekli olarak zorlanması amaçlandı. Bu sistemin özünü oluşturan Canon’un optik teknolojisiyle şirket, görüntüleme teknolojisini iyileştirmeye devam ederken, aynı zamanda, görsel iletişimin kilit unsurları olan fotoğraf ve videonun kullanımını teşvik etmek için farklı kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde EOS Sistemini güçlendiriyor.
30. yıl dönüm noktaları:
1987: EOS 650 ve EF35-70mm f/3.5-4.5, EF35-105mm f/3.5-4.5 ve EF50mm f/1.8 duyuruldu
1989: Canon’un ilk profesyonel Otomatik Odak fotoğraf makinesi olan EOS-1 lanse edildi
1994: Gözle takip AF sistemine sahip olan EOS 5 lanse edildi
2000: Canon’un kurumsal olarak ürettiği ilk dijital fotoğraf makinesi olan EOS D30 üretildi
2001: Canon’un kurumsal olarak ürettiği ilk dijital profesyonel fotoğraf makinesi olan EOS-1D lanse edildi
2003: Fiyatı 1000 Euro altında olan ilk tüketici DSLR modeli olan EOS 300D lanse edildi
2005: İlk düşük fiyatlı full frame DSLR modeli olan EOS 5D duyuruldu
2008: Full HD video kaydı yapabilen ilk DSLR modeli olan EOS 5D Mark II tanıtıldı
2012: Profesyonel dijital video kameralarının Cinema EOS serisi lanse edildi
2015: Fotoğraf makinesi üretiminde 80 milyon ünite dönüm noktasına ulaşıldı
2016: Lens üretiminde 120 milyon ünite dönüm noktasına ulaşıldı
EOS Serisi’nin Tarihi:
|Model
|Ayırt edici özelliği
|Lansman tarihi
|EOS 650
|İlk EOS modeli
|Mart 1987
|EOS-1
|Profesyonel EOS serisinin birinci nesil modeli
|Eylül 1989
|EOS 1000
|İlk giriş seviyesi EOS modeli
|Ekim 1990
|EOS 5
|Gözle kontrol edilen odaklanma
|Kasım 1992
|EOS Kiss
(EOS Rebel XS/
EOS 500)
|Kiss (Rebel) serisinin birinci nesil modeli
|Eylül 1993
|EOS D30
|Canon’un ilk dijital SLR fotoğraf makinesi
|Ekim 2000
|EOS-1Ds
|Full-frame sensör donanımlı
EOS serisi fotoğraf makinesi
|Kasım 2002
|EOS Kiss Digital
(EOS Digital Rebel/
EOS 300D)
|Dijital SLR fotoğraf makinelerinin pazarda popüler olmasını sağlayan model
|Eylül 2003
|EOS 5D
|35mm full-frame sensör donanımlı uygun fiyatlı model
|Ekim 2005
|EOS 5D Mark II
|Full HD video kaydı yapabilen ilk EOS serisi modeli
|Kasım 2008
|EOS Kiss X5
(EOS REBEL T3i/
EOS 600D)
|EOS serisinin en çok üretilen modeli (bu kayıt halen güncellenmektedir)
|Mart 2011
|EOS C300
|İlk Cinema EOS Sistemi modeli
|Ocak 2012
|EOS-1D X
|Görüntü kalitesi ile yüksek hız performansının en iyi şekilde birleştirildiği model
|Haziran 2012
|EOS M
|Canon’un ilk kompakt sistemli (aynasız) fotoğraf makinesi
|Eylül 2012
|EOS C500
|İlk 4K Cinema EOS Sistemi modeli
|Eylül 2012
|EOS-1D C
|4K video kaydı yapabilen dijital SLR
|Ekim 2012
|EOS 70D
|Yeni geliştirilen Dual Pixel CMOS AF teknolojisine sahip olan model
|Ağustos 2013
|EOS 5DS/EOS 5DS R
|Kendi sınıfında dünyanın en yüksek piksel sayısına sahip olan model
|Haziran 2015