Canon’un EOS efsanesi 30 yaşında!

Tüm dünyada fotoğrafçılık dünyasında efsane haline gelen EOS Sistemi, 30. Yılını kutluyor. 1987 yılından bu yana sektöre onlarca teknolojik yenilik kazandıran EOS Sistemi’nde 80 milyondan fazla fotoğraf makinesi ve 120 milyondan fazla EF Lens üretildi. Her zaman mükemmel çekimin peşinde olanların dört gözle beklediği modellerle EOS, tarihi boyunca dünyadaki en önemli anların yakalanmasına aracılık etti!

Dünyanın görüntüleme ve baskı sistemleri lideri Canon, dünyaca ünlü EOS Sistemi’nin 30. yılını kutluyor. EOS Serisi, değiştirilebilir lensli fotoğraf makineleri ve değiştirilebilir EF lensleriyle tüm dünyada fotoğrafçılık sektörünü değiştirdi.

Adı Şafak Tanrıçası EOS’tan

Canon’un EOS Sistemi ilk kez Mart 1987’de görücüye çıkmış, EOS 650 tek lensli refleks (SLR) fotoğraf makinesi ve EF lensleri piyasaya sunulmuştu. EOS; “Electro Optical System – Elektro Optik Sistem”’in kısaltması olurken Yunan mitolojisindeki şafak tanrıçasının adını da taşıyor. EOS serisi, şu an tüm fotoğraf makinesi modellerinde ve tüm üreticiler tarafından kullanılır hale gelen, elektronik montaj sisteminin dünyada ilk kez kullanıldığı sistemdi.

CMOS sensörü, görüntü işlemcisi ve değiştirilebilir lensleri gibi kilit dijital fotoğraf makinesi bileşenlerinin tümü EOS Sisteminde kullanıldı ve Canon’un kurumsal süreçleriyle geliştirildi. Yani görüntü yakalamadan görüntü çıktısına kadar, görüntü işlemenin tüm parçaları Canon’un kontrolünde ilerledi. Bu sayede Canon ürünleri kısa süre içinde görüntü kalitesi ve renk performansı açısından pazarda kriter ürünler haline geldi.

2003’te dijital çağı başlattı

Canon EOS sisteminin tarihindeki diğer dönüm noktaları arasında Eylül 2003’te yeni bir dijital çağı başlatan ilk giriş seviyesi DSLR modeli olan EOS 300D modelinin lanse edilmesi yer alıyor. EOS 300D; kompakt ve hafif tasarımı, kullanıcı dostu özellikleri ve rekabetçi fiyatıyla takdirleri toplamıştı. Bu modelin lansmanı Canon’un 2003 yılında ve sonrasındaki 13 yıl boyunca değiştirilebilir lensli fotoğraf makinesi pazarında bir numaralı üretici konumuna gelmesini sağladı. Müşterilerin uzun vadeli destekleri sayesinde, Kasım 2015’te EOS serisi fotoğraf makinelerinin toplam üretimi 80 milyon üniteye ulaştı ve Ağustos 2016’da, EF lenslerin toplam üretimi 120 milyon ünite rakamını aştı.

98 EOS modeli var

Şimdiye kadar 35 film EOS SLR kamera modeli ve 63 dijital EOS SLR fotoğraf makinesi modeli olmak üzere, toplam 98 EOS modeli üretildi (rakamlar 5 Ocak 2017 itibarıyla geçerlidir).

EOS Sistemi, artık Cinema EOS Sistemi’ni bünyesinde barındırıyor ve 24 fotoğraf makinesi ile 97 EF lens modeli seçeneğinden oluşuyor. Böylesine geniş bir ürün gamıyla EOS sistemi, farklı kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak için tasarlandı. 1987 yılında ilk görücüye çıktığı günden bu yana EOS Sistemi’nde fotoğraflama olanakları açısından sınırların sürekli olarak zorlanması amaçlandı. Bu sistemin özünü oluşturan Canon’un optik teknolojisiyle şirket, görüntüleme teknolojisini iyileştirmeye devam ederken, aynı zamanda, görsel iletişimin kilit unsurları olan fotoğraf ve videonun kullanımını teşvik etmek için farklı kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde EOS Sistemini güçlendiriyor.

30. yıl dönüm noktaları:

1987: EOS 650 ve EF35-70mm f/3.5-4.5, EF35-105mm f/3.5-4.5 ve EF50mm f/1.8 duyuruldu

1989: Canon’un ilk profesyonel Otomatik Odak fotoğraf makinesi olan EOS-1 lanse edildi

1994: Gözle takip AF sistemine sahip olan EOS 5 lanse edildi

2000: Canon’un kurumsal olarak ürettiği ilk dijital fotoğraf makinesi olan EOS D30 üretildi

2001: Canon’un kurumsal olarak ürettiği ilk dijital profesyonel fotoğraf makinesi olan EOS-1D lanse edildi

2003: Fiyatı 1000 Euro altında olan ilk tüketici DSLR modeli olan EOS 300D lanse edildi

2005: İlk düşük fiyatlı full frame DSLR modeli olan EOS 5D duyuruldu

2008: Full HD video kaydı yapabilen ilk DSLR modeli olan EOS 5D Mark II tanıtıldı

2012: Profesyonel dijital video kameralarının Cinema EOS serisi lanse edildi

2015: Fotoğraf makinesi üretiminde 80 milyon ünite dönüm noktasına ulaşıldı

2016: Lens üretiminde 120 milyon ünite dönüm noktasına ulaşıldı

EOS Serisi’nin Tarihi: