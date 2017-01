Canon, şık, ince ve tarz sahibi aynasız modeli PowerShot G9X Mark II ’yi tanıttı. Saniyede 8.2 karelik süper yüksek hıza sahip G9X Mark II, 3x optik zum ve 28mm geniş açı lensiyle göz alıcı portreler ve güzel manzaralar çekme imkanı sunuyor. Önceki modellerden yüzde 25 daha küçük olan model, 206 gramlık ağırlığı ve gelişmiş özellikleriyle tam bir cep canavarı!

Canon, büyük ilgi gören PowerShot G serisini, cepte taşınabilecek tasarımlı süper ince yeni modeli PowerShot G9 X Mark II ile yenilediğini duyurdu. 8,2 kare/sn.’ye kadar süper yüksek sürekli çekim hızları, büyük 1,0 tip 20,1 megapiksel sensör ve Canon’un DIGIC 7 işlemcisine sahip olan yeni fotoğraf makinesi, deklanşöre her bastığınızda hemen harekete geçen hassas bir performans ve göz alıcı sonuçlar sunuyor. İster güvenilir bir yoldaş arayan tutkulu bir fotoğrafçı olun, ister akıllı telefondan fotoğraf makinesine yükseltme yapmak isteyen bir kullanıcı olun, PowerShot G9 X Mark II yanınızda taşımaya değer bir fotoğraf makinesi olacak.

28mm geniş açılı lens

DIGIC 7 ve CMOS sensöründen güç alan PowerShot G9 X Mark II önemli ölçüde iyileştirilmiş performans ve yüksek kaliteli sonuçlar sunar. Paralel sabitleme işlemi kullanılarak 3,5 duraklı düzeltme olanağı sunan çift algılamalı görüntü sabitlemesi, hareket halinde çekim yapmak için idealdir ve elleriniz sabit olmasa bile kareyi sabit tutar. Bu fotoğraf makinesi, sokak sanatçılarından, karşınıza aniden çıkan sürpriz hayvanlara kadar spontane anlarda, 8,2 kare/sn.’de sürekli çekim performansını koruyabilir, bu performansa eşlik eden 0,14 saniyelik otomatik odaklanma kapasitesiyle çekime her an hazır halde olabilir ve çekim koşullarına ayak uyduran bir fotoğraf makinesine sahip olabilirsiniz. Her şeyin çekimini yapabilmeniz için, PowerShot G9 X Mark II’de 3x optik zum ve 28mm geniş açı lensi bulunmaktadır. Bu özellikleri sayesinde göz alıcı portreler de, güzel manzaralar da çekebilirsiniz.

Unutulmaz anlar, ışıklandırma koşulları ne olursa olsun, mükemmel netlikte kayda geçirilir. Makinenin sensörü paraziti önemli oranda azaltırken, dinamik aralığı genişleterek gündüz veya gece tutarlı performans sunar. Aynı zamanda f/2.0 lensi daha fazla ışık girişine izin vererek, size düşük ISO veya yüksek enstantane hızlarını kullanma özgürlüğü ve fonda hoş bir bulanıklık yaratma olanağı tanır. Hareketli nesnelerin çekimindeki hareket bulanıklığı için, yeni Otomatik Nötr Yoğunluk (ND) filtresi, perdeye ulaşan ışığı sınırlandırarak aşırı pozlama görülmeden uzun enstantane hızlarını kullanmanızı sağlar.

Profesyonel kalitede videolar

İçinizdeki videografı açığa çıkartın ve harika Full HD filmler çekin; DIGIC 7’nin iyileştirilmiş konu takip kapasitesi büyük, ani hareketlerden yüz mimiklerindeki küçük oynamalara kadar her şeyi yakalamanızı garantiler.

Dağa tırmanırken veya bir şehri keşfe çıkmışken çekim yapmak için sabit pozisyona geçmeniz gerekmez. Canon’un Dinamik Görüntü Sabitlemesi, fotoğraf makinesi sarsıntılarını otomatik olarak düzelterek, istediğiniz açıdan veya hareket halindeyken çekim yapmanıza yardımcı olur. Özgün eserler üretebilmeniz için PowerShot G9 X Mark II’de size yaratıcı kontrol sunan çeşitli ayarlarla birlikte Zaman Aşımlı film çekme özelliği bulunur.

Cebinize sığan canavar

PowerShot G9 X Mark II, minimalist bir tasarım ve retro tarzda, kendinden önceki modellerden %25 daha küçük, zarif ve kompakt bir alüminyum gövdeyle olağanüstü bir performans sunar. Sadece 206 gram ağırlığa sahip olan bu fotoğraf makinesi cepte taşımak için idealdir ve size yük olmaz. Bu fotoğraf makinesi, bir sürü fiziksel tuşu ortadan kaldırıp ayarlara erişim ve ayarlar üzerinde tam kontrol olanağı sunan sezgisel LCD dokunmatik ekranıyla minimalist bir tasarıma sahiptir. Lens Kontrol Halkası ise diyaframı, enstantane hızını ve zumu daha iyi kontrol edebilmenizi sağlar.

Wi-Fi ile her zaman online

Wi-Fi tuşu aracılığıyla tek bir tuşa dokunarak her zaman bağlantı halinde kalabilirsiniz. Dinamik NFC sayesinde çabucak internete bağlanabilir ve makinedeki görüntüleri Canon Connect Station da dahil uyumlu akıllı cihazlara aktarabilir, fotoğraf ve videolarınızı kolayca paylaşabilir ve güvenli bir şekilde depolayabilirsiniz. Yeni Bluetooth uyumluluğu, fotoğraf makinesiyle sürekli bağlantı halinde kalmanız, dolayısıyla fotoğraf makineniz başka bir yerde olsa bile telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla fotoğraflarınızı görebilmeniz ve paylaşabilmeniz anlamına gelir. Bu özelliklerin size sunduğu bir başka avantaj akıllı cihazlarınızı kullanarak Kablosuz Uzaktan Çekim yapabilmenizdir. Dolayısıyla lensin ön tarafına siz de geçip grup çekiminin bir parçası olabilir ve dikkat çekici özçekimler yapabilirsiniz. Makinenin USB ile şarj edilebilmesiyle, maceraların size götürdüğü her yerde makinenizi rahatlıkla şarj edebilirsiniz.

PowerShot G9 X Mark II – Temel özellikler: