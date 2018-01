Casper, VIA ailesini tanıttı

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2018 yılına VIA ailesinin yeni modelleriyle damgasını vurmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı telefon modeli VIA F2, dört kamerası ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. VIA A2 modeli ise ön yüzünde bulunan 2 kamerası ile selfie tutkunlarına hitap ediyor.

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2017 yılında onlarca yeni bilişim ürünüyle Türk tüketicilerinin beğeni ve ihtiyaçlarına yanıt verdi. İstanbul’da düzenlenen ve Casper CEO’su Charlotte Lamprecht ile Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü İbrahim Barut’un katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında firmanın VIA ailesinin yeni akıllı telefonları F2 ve A2 tanıtılırken, model ailesinin 2018 yol haritası ile ilgili bilgiler verildi.

Toplantıda açıklamalar yapan Charlotte Lamprecht 2018 yılında özellikle üst düzey Premium VIA modellerine odaklanacaklarını belirtti. Lamprecht sözlerine şöyle devam etti: “Bu yıl satış hedefimize ağırlıklı olarak Premium yani orta üst kategorideki akıllı telefonlarla ulaşacağız. Mobil dünyada bu yıl özellikle 18:9 ekran teknolojisi trendinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Akıllı telefonlarda bu yıl daha az ekran çerçevesi göreceğiz. Bu da son kullanıcılara daha fazla ekran görünümü sağlayacak. Önümüzdeki dönemlerde ekran yoğunluklu trendleri göreceğiz. Ayrıca kamera tarafında ciddi gelişmeler ve yeni özellikleri de 2018 yılında sıklıkla göreceğimizi söyleyebiliriz. Casper olarak VIA ailesinin kamera iletişimi bizim için çok önemli. Özellikle ön kameranın artık arka kameradan daha çok kullanılması ile birlikte bu alana daha fazla yoğunlaşacağız. Modellerimiz de bunun en önemli kanıtı. Günümüz teknolojileri 4 kameraya kadar müsaade ediyor fakat ilerde çok farklı noktalarda olabiliriz.”

Serviste dünyanın en iyisiyiz

Charlotte Lamprecht, bir yıl önce hayata geçirdikleri servis sisteminin müşteriler tarafından çok beğenildiğini belirterek, “Merkez ve 7 bölge servisine gelen tüm Casper ürünlerine 1 saatte servis hizmeti veriyoruz. Bu hızlı ve kaliteli servis hizmetine müşterilerimiz şaşırıyor ve mutlu oluyorlar. Müşterilerimizin mutluluğu bizi de mutlu ediyor” dedi. Casper olarak Ar-Ge ve inovasyona önem verdiklerini belirten Lamprecht, bu yıl Ar-GE’ye 14 milyon lira yatırım yaptıklarını gelecek yılllarda bu yatırımları artırarak sürdüreceklerini söyledi.

Casper VIA F2: 4 kameralı akıllı telefon

Yeni akıllı telefon modelleri ile ilgili bilgi veren Casper Kalite Güvence ve Ar-Ge Müdürü İbrahim Barut, dört kameralı yeni akıllı telefon olan VIA F2’nin Premium bir model olduğunu belirtti. Barut sözlerine şöyle devam etti: “Bu telefonun en önemli özelliği önde ve arkada ikişer kameraya sahip olması. 20 + 8 Megapiksel çift ön kamera ile birlikte 120 dereceye kadar geniş açılı selfie fotoğraflar çekilebiliyor. 13 + 5 Megapiksel çift arka kamerası ile profesyonel bokeh deneyimi yaşatıyor. Bokehli fotoğraflar seçtiğiniz odağı net yapar arka planı ise bulanıklaştırıyor. 6.0 inç HD+ IPS 18:9 Extreme Vision Ekranı ile birlikte yüzde 15’e kadar daha fazla ekran alanı sağlıyor. Geniş açılı selfiesi ve bokeh modu ile sosyal medyaya ilgi duyanlar bu telefonu çok sevecekler.

VIA A2 modeli ise akıllı telefonda rengin ve tasarımı en yeni ekran teknolojisinde görmek isteyenleri hedefliyor. 3 kamerası ile hem ön hem de arka kamerada üst düzey fotoğraf deneyimi yaşamak isteyenlerin beklentilerini karşılıyoruz. 20+8 Megapiksel çift ön kamerası ile birlikte 120 dereceye kadar geniş açılı selfie fotoğrafları çekmenizi sağlıyor. 16 Megapiksel arka kamerası ile çok daha canlı ve renkli fotoğraflar çekmenizi sağlıyor.”