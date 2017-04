Casper VIA F1 ile içindeki fotoğrafçıyı özgür bırak

Casper’ın çift arka kameralı ilk akıllı telefon modeli VIA F1 ile profesyonel seviyede fotoğraf çekilebiliyor. Biri 5, diğeri 13 megapiksel olmak üzere iki farklı arka kameraya sahip olan VIA F1, ‘’Bokeh’’ kabiliyetinin yanı sıra 13 megapiksel ön kamerası ile üstün ‘’Selfie’’ deneyimi yaşatıyor. 4 GB bellek, 8 çekirdekli işlemci ve 64 GB dâhili depolama kapasitesine sahip Casper VIA F1, böylelikle tüketicinin bir akıllı telefondan beklentisini fazlasıyla karşılıyor.

Türkiye’nin teknoloji markası Casper, premium özelliklere sahip, fiyat açısından ulaşılabilir ürünler ile tüketicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Casper VIA ailesinin premium segmentinin yeni üyesi olan Casper VIA F1, arka yüzünde bulunan iki kamerası, bokeh özelliği, 4 GB RAM, 2.0 Ghz 8 çekirdek işlemcisi ve 64 GB depolama alanı ile kullanıcılarına her anlamda farklı deneyim yaşatıyor.

Casper VIA F1 dual arka kameranın yanısıra, kameradaki bokeh moduyla istenen objeye vurgulama yapma ve diğer alanı bulanıklaştırma özelliği ile daha profesyonel fotoğrafların çekilmesini sağlıyor.

Casper VIA F1, yüzde 97 metal yekpare siyah mat gövdesiyle asil ve stil sahibi bir tasarıma sahip.

Türk tüketiciler için pil, kamera ve işlemci en önemli kriterler

Casper tarafından gerçekleştirilen “Tüketici beklenti ve ihtiyaçları” anketinde, telefon satın alırken Türk tüketicilerin yüzde 66,3’ü güçlü pil, yüzde 60,6’sı güçlü kamera, yüzde 49,8’i hızlı işlemciye odaklanıyorlar.

Türk tüketici akıllı telefondan ne bekliyor?

Yüksek depolama ve yüksek bellek

5.5 inç ekran kullanımı

Uzun pil ömrü ve dayanıklılık (metal gövde)

Yüksek ekran çözünürlüğü

Üstün kamera özellikleri ve yazılımı

Özel sosyal medya programları ile popülerlik

Sınırları zorlayan çift kamera

Casper VIA F1’in en önemli özelliği arka yüzünde yer alan biri 5, diğeri ise 13 megapiksel çözünürlük sunan ikili kamerası. Casper akıllı telefonlarda ilk kez kullanılan bu yeni teknoloji, kullanıcılara ‘’Bokeh’’ alan derinliği efekti sayesinde istenen yere netlik yapma, sonradan netlik noktasını değiştirme ve daha fazla detay ile fotoğraf alanında sınırları zorluyor. Ayrıca profesyonel mod ile Casper VIA F1; fotografik açıdan beklentileri sonuna kadar karşılıyor.

Telefon sadece arka yüzündeki iki kamerası ile değil, aynı zamanda ön yüzdeki 13 megapiksel çözünürlük sunan kamerası ile ‘’Selfie’’ tutkunlarının beklentilerini karşılıyor. Ön kameranın yüksek çözünürlüğüne ek olarak ön yüzde bulunan yumuşak flaş, çok daha iyi ‘’Selfie’’ çekimleri yapmayı sağlıyor.

Yüksek performanslı

Casper VIA F1’de yer alan 2.0 Ghz 8 çekirdekli işlemci ve 4 GB RAM, en zorlu uygulamalarda bile kesintisiz performans sunuyor. 64 GB depolama kapasitesine sahip olan akıllı telefonda aynı zamanda micro SD bellek kartı yuvası yer alıyor. Bu yuvaya 128 GB’a kadar destek bellek kartı takılarak, toplam depolama kapasitesi 192 kadar yükseltilebiliyor.

5.5 inç Full HD IPS ekranı ile üst düzey bir kullanım deneyimi yaşatan Casper VIA F1, alüminyum metal gövdesi ile üst düzey sağlamlık sunuyor. Akıllı telefon 2.5D kavisli ekranı sayesinde ele oturan kusursuz tasarımıyla dikkat çekiyor. Gorilla Glass 3 korumasına sahip olan ekran, zorlu şartlarda bile dayanıklı bir kullanım sağlıyor.

Casper VIA F1’in 3000 mAh pilinde yapılan optimizasyon sayesinde bir tam günü rahatlıkla geçirmenizi sağlıyor. Ayrıca yüksek tasarruf sunan ultra performans modu ile pilin gücü çok az kalsa bile birkaç saate kadar kullanım imkânı sağlıyor.

Dual pencere ve diğer özellikler

İletişim ve multimedia uygulamalarını aynı pencerede kullanma imkanı sağlayan dual pencere özelliği ile Casper VIA F1, parmak izi okuyucusu sayesinde de güvenlik konusunda beklentisi yüksek olanları mutlu ediyor. Android Marshmallow işletim sistemi yüklü olarak gelen akıllı telefonla her türlü uygulama ve servis rahatlıkla kullanılabiliyor. Ayrıca çocuk, gizli/güvenli ve misafir modlarıyla birlikte, chameleon ve ekran video kaydedici Casper VIA F1’in diğer özellikleri arasında yer almakta.

Casper VIA F1, Nisan ayı itibarıyla KDV dahil 1899 TL satış fiyatıyla tüm Casper noktalarında satışa sunuluyor.

Casper VIA F1 Teknik Özellikleri