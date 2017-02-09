Cep’ten baskı yapan ofis yazıcısı tanıtıldı

Canon, üç yeni çok işlevli yazıcı serisini tanıttı. imageRUNNER ADVANCE serisi, cep telefonundaki belgeleri, Apple AirPrint ve Google Cloud Print uygulamalarıyla kolaylıkla yazdırabiliyor. Ayrıca tüm belgeleri tarayıp Google Drive, Evernote, Dropbox gibi bulut platformlarına direkt kaydediyor!

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon, üç yeni çok işlevli yazıcısı olan imageRUNNER ADVANCE C255/355 serisi, imageRUNNER ADVANCE C3500 serisi ve imageRUNNER ADVANCE 4500 serisini tanıttı. imageRUNNER ADVANCE serisi, cep telefonundan Apple AirPrint ve Google Cloud Print uygulamalarıyla belgeleri kolaylıkla yazdırabiliyor. Ayrıca tüm belgeleri tarayıp Google Drive, Evernote, Dropbox gibi bulut platformlarına direkt kaydediyor.

Her üç seri, makineyi kullananlar için de yönetenler için de aynı kullanıcı deneyimini sağlamak üzere tasarlandı. Sezgisel kontrol sistemleri ve kolay bağlanırlıkları sayesinde, günümüzün karmaşık eko-sisteminin bir parçası olabiliyorlar. Böylece, geniş belge iş akışı çözümü seçenekleriyle entegre olabiliyor ve sınıflarının lideri uçtan uca güvenlik sağlıyorlar.

Arayüzü akıllı telefon gibi

Yeni cihazlar, 6500, C5500 ve C7500 serilerinin de hâlihazırda paylaştıkları en son imageRUNNER ADVANCE platformunda çalışıyorlar. Bu paylaşılan platform, tüm seri kapsamında bulunan akıllı telefona benzer kullanıcı arayüzü ile müşterilerin işyerlerinde daha üretken olmalarını sağlamak için tasarlandı. Aynı zamanda, baskı maliyetlerinin kontrolünü, uzaktan yönetimi ve olağanüstü çalışma verimliliği sağlıyor.

Canon’un mobil çalışmaya yaklaşımı; her yerden güvenli ve en uygun çözümlerle çalışabilmek. Bu ilkeyi desteklemek için tüm üçüncü nesil imageRUNNER ADVANCE modellerinde müşterek olan, özellikle yeni mobil çalışma bağlanırlık yeteneklerinin önemli olduğu bir dizi özellik bulunuyor. Platform, cihazlara bağlanma, görevler yürütme ve belgeleri tüm işletme genelinde aktarma için geniş yeteneklerle donatıldı. Platform, kendini, geniş bir yelpazede modern ofis iş akışı çeşitlerine gömüyor ve Apple® AirPrint®, Google Cloud Print ve MOPRIATM gibi bir dizi endüstri standardı mobil belge işleme uygulamasını destekliyor. imageRUNNER ADVANCE platformu Canon’un uniFLOW belge hizmetleri platformu ile uyumlu çalışarak, akıllı cihazlara dayanan hızlı bir çalışma ortamında gelişmiş yetenekler sunarken güvenliği artırıyor.

Belgeleri buluta atıyor

Belgeleri dijitalleştirme, çalışanların, nerede olurlarsa olsunlar, belgelere kolay erişebilmelerini sağlayarak birlikte çalışmayı ve üretkenliği yükseltiyor. Canon’un teknolojisi, belgeleri tarayıp Google Drive, Evernote, Dropbox ve diğerleri gibi bulut depolarına gönderilebilmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı.

Sınıfının en iyi donanımını üretmenin yanında, Canon ayrıca, imageRUNNER ADVANCE sistemini sezgisel servis altyapısı etrafında yapılandırdı. Teknisyenler ve filo yöneticileri, cihazların durumlarını kontrol edebilirler ve gereken herhangi bir bakım işlemi hakkında bilgilere erişebilirler. Böylece, yanıt süresi kısalır ve ilk müdahalede tamir edebilme olasılığı yükselir.

Canon Europe Ürün Pazarlama Müdürü Dan Woodstock, şöyle konuşuyor: “Canon, bu üç yeni seri ile imageRUNNER ADVANCE yelpazesinin endüstri lideri gücünü pekiştirmektedir. Doğrusu, bu yelpaze şimdi müşterilerin toplam baskı maliyetlerini ele almalarına yardımcı olan en güçlü seridir. Yönetilen Baskı Hizmeti sunumunun teknolojik kısmı olan bu cihazlar, yoğun ve modern iş ortamlarına uyum gösterecek ve alan ve kaynakları en az etkileyecek şekilde tasarlanmışlardır. Belgelerin ve içeriklerinin iş için gittikçe artan önemi ile, bu yeni cihazlar, iş akışlarının daha hızlı ve daha sezgisel olmalarını sağlarlar. İşletmeler giderek, güvenliği korumanın ve maliyetleri yönetebilmenin yanı sıra, kullanıcıların seçtikleri cihazlarla çalışmalarını sağlayarak, çalışma ortamlarının daha atik olmalarını hedeflemektedirler. Canon, imageRUNNER ADVANCE platformunun en yeni kuşağını tasarlarken bu önceliği dikkate almıştır ve tutarlı arayüz ve bulut bağlanırlığı, platformun işletmelerin büyümelerini yıllarca destekleyeceğini garanti etmektedir.”