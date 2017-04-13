Cepten imzaya JetOnay dopingi

Statista tarafından yapılan araştırmaya göre, 2020 yılına kadar mobil uygulama pazarının 189 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2017 yılında dünya genelinde 268, 69 milyar mobil uygulama indirileceği öngörülüyor. E-imza ve mobil imza çözümleriyle bireylerin ve kurumların hayatını kolaylaştıran E-GÜVEN de, JetOnay uygulaması ile zaman ve mekan bağımsız doküman imzalama kolaylığı sunuyor.

İnternete erişimin kolaylaşması ve mobil cihaz kullanıcılarının artışı mobil uygulamaların kullanımını yaygınlaştırıyor. Zaman ve mekan sınırı tanımadan kullanım imkanı tanıyan mobil uygulamalar, dijital dönüşümde fırsatların önünü açıyor. Elektronik imza ve mobil imza alanlarında bireylere ve kurumlara katma değerli çözümler sunan E-GÜVEN, JetOnay sayesinde mobil cihazlar üzerinde hızlı ve kolay doküman imzalamaya olanak tanıyor. JetOnay uygulamasıyla farklı formattaki dokümanlar mobil imza ile imzalanabiliyor ve uygulama üzerinden e-posta ile gönderilebiliyor. Ayrıca imzalı gelen dokümanlardaki imzaların doğrulama işlemi JetOnay üzerinde yapılabiliyor ve tüm dokümanlar uygulama içinde arşivlenebiliyor.

437.694 mobil imza atıldı

Eylül 2016 sonu itibariyle Türkiye’de üretilen toplam 2.619.206 elektronik sertifikanın 437.694’ünü mobil imza oluşturuyor. Elektronik imzanın yanı sıra mobil imzanın da kullanım alanını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdüren E-GÜVEN, JetOnay uygulaması ile mobil cihazlar üzerinden doküman imzalamaya olanak sağlıyor. Uygulama, iOS ve Android işletim sistemlerinde kullanılabiliyor.

JetOnay hız ve kolaylık sunuyor

Kurumların ve bireylerin zamanla yarışarak işlerini en kısa zamanda, en kolay şekilde tamamlamaya çalıştıklarına dikkat çeken E-GÜVEN İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama Direktörü Ayşegül Tüzün, “İçinde bulunduğumuz dijital çağ, sunduğu fırsatlarla yeni pencereler açıyor. E-GÜVEN olarak bu süreçte hayatı kolaylaştıran çözümler üreterek e-dönüşüme katkıda bulunuyoruz. İnsan hayatına dokunan her aşamada yenilikçi servisler sunmayı hedefliyoruz. JetOnay, mobil çalışan sayısının hızla arttığı günümüzde zaman ve mekan bağımsız işlem yapma olanağı sunuyor. JetOnay kullanıcıları, maillerinin ekinde bulunan ya da telefonlarına daha önce kaydettikleri dokümanları uygulama üzerinden açabiliyor, mobil imzaları ile imzalayabiliyor, imzaladıkları dokümanları diledikleri kişilere yine uygulama üzerinden e-posta ile gönderebiliyor. Bu uygulama ile hem iş hem de özel hayatta imza prosedürlerinin yarattığı zaman kaybını azaltıyor, kullanıcılara konfor sunuyoruz.” dedi.