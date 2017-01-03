Dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden CES’te bu sene yaklaşık 200 bin kişi buluşacak.

50. yıldönümünde CES’in gösteri katında, 1967’de bilimkurgu olarak geri çevrilecek olan ürünler ve hizmetler dolaşacak. Sürücüsüz otomobillerden, ses kontrollü kişisel asistanlara, dronlara kadar pek çok teknolojik yenilik tanıtılacak ve sergilenecek.

Akıllı ev teknolojisi her yerde olacak

Akıllı ev ürünlerinin daha da her yerde olmasını bekleyin. Bu, günlük cihazların yararlı olup olmadığına bakılmaksızın “Nesnelerin İnterneti”ne (IoT) yükseltme anlamına geliyor. Wi-Fi bağlantı ve uygulama kontrolü, küçük mutfaktaki cihazlarda daha yaygın olacak ve buzdolaplarının, çamaşır kurutucularının daha akıllı olması bekleniyor.

Daha fazla sürücüsüz ve elektrikli araç göreceğiz

Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı, CES’in bittiği tarihte başlıyor. Ancak CES her geçen yıl otomobil fuarının pabucunu dama atıyor. Bu sene de durum farklı olmayacağa benziyor. Fiat Chrysler, BMW, Ford, Toyota, Nissan ve Hyundai gibi endüstri ağırlıklı topluluklardan gelen haberlerle, Vegas’ta sergilenecek otonom ve elektrikli otomobil teknolojisi heyecanla bekleniyor. Ayrıca Faraday Future’un elektrikli araç planlarının durumuyla ilgili güncellemenin yanı sıra Nvidia, Continental, Harman ve Delphi gibi şirketlerin otonom araçlarla ilgili teknoloji haberlerini de bekliyoruz.

Sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, karışık gerçeklik. HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation Now ve Pokemon Go gibi 2016 ürünlerinin öncülüğünü yaptığı bu kategoride kitlesel pazar kabul ve aşinalık üzerine kurulmuş daha fazla ürün ve hizmet görmeyi bekliyoruz.