CES 2018: Kingston yeni SSD çözümlerini ve daha fazlasını tanıtacak

Kingston, yeni SSD ve şifreli USB Flash sürücülerinin yanı sıra müşterilerin yaşam tarzına etki edecek mobil ve gömülü çözümlerinin de becerilerini sergileyeceği sunumlar yapacak.

Kingston Pazarlama Direktörü Craig Tilmont, “2018’de piyasaya çıkacak Kingston ürünlerini paylaşmak için heyecan duyuyoruz. CES haftası, Kingston ailesini meydana getiren kaliteli birçok teknoloji çözümünü göstermek için çok büyük bir fırsat. Kurumsal SSD’lerden şifreli USB’lere, son kullanıcılara yönelik mobil ürünlerden gömülü çözümlere kadar pek çok ürünle müşterilerimize dayanıklılık, üst düzey güvenlik ve en yüksek performansı sunmaya devam ediyoruz. Standımıza gelen ziyaretçiler Kingston’ın en kapsamlı performans çözümlerini sunmaya kendini ne kadar adadığını tam olarak anlayacak.” dedi.

Kingston fuarda şunları gösterecek: