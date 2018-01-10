CES 2018: Kingston yeni SSD çözümlerini ve daha fazlasını tanıtacak

Kingston, yeni SSD ve şifreli USB Flash sürücülerinin yanı sıra müşterilerin yaşam tarzına etki edecek mobil ve gömülü çözümlerinin de becerilerini sergileyeceği sunumlar yapacak.
Kingston Pazarlama Direktörü Craig Tilmont, “2018’de piyasaya çıkacak Kingston ürünlerini paylaşmak için heyecan duyuyoruz. CES haftası, Kingston ailesini meydana getiren kaliteli birçok teknoloji çözümünü göstermek için çok büyük bir fırsat. Kurumsal SSD’lerden şifreli USB’lere, son kullanıcılara yönelik mobil ürünlerden gömülü çözümlere kadar pek çok ürünle müşterilerimize dayanıklılık, üst düzey güvenlik ve en yüksek performansı sunmaya devam ediyoruz. Standımıza gelen ziyaretçiler Kingston’ın en kapsamlı performans çözümlerini sunmaya kendini ne kadar adadığını tam olarak anlayacak.” dedi.
Kingston fuarda şunları gösterecek:
- Kısıtlı sayıda USB Type-C girişine sahip olan yeni MacBook modellerinin işlevini artıran bir 7’si 1 arada Type C medya merkezi Nucleum™ Nucleum, iPhone ve iPad depolama alanını genişleten USB Flash sürücü Bolt‘un da yer aldığı Kingston mobil yaşam tarzı serisine katılıyor.
- 2 sunucu yuvası kadar yüksek performansa ve ölçeklenebilirliğe sahip, 10 yuva 1U raf montajlı sunucuda bulunan çoklu sürücü DCU1000 PCIe NVMe U.2 SSD, bu yıl içinde ana pazara çıkacak. 10 yuvalı demoda toplamda 40 adet fiziksel SSD bulunuyor.
- DCU1000 ve DCP1000 NVMe demolarında 8K RED Raw ve 4K 16-bit float EXR görüntülerin düzenlenmesi ve renk saptırması gerçek zamanlı olarak yapılacak.
- 3D NAND ve TCG Opal özelliklerine sahip yeni UV500 SATA SSD ailesi (2,5″, M.2 ve mSATA).
- PCIe performansının SATA’ya göre ne kadar faydalı olduğunu tüketicilere gösteren, düşük maliyetli yeni A1000 M.2 PCIe NVMe SSD.
- Tüketicilerin her gün kullandığı ürünlerde bulunan birçok farklı gömülü bellek çözümü.
- Kingston ve Kingston’ın 2016’da satın aldığı Iron Key™’in şifreli USB Flash sürücü serisinin tamamı.