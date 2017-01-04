Consumer Electronics Show 2017 (Tüketici Elektroniği Fuarı 2017), 5 Ocak’ta Las Vegas’ta başlıyor. Teknoloji dünyasının yakından takip edeceği 8 Ocak’ta son bulacak olan fuarda neler tanıtılacak? İşte detaylar…

Lenovo, ThinkPad X1 ailesinin en yeni üyelerini CES’te tanıtıyor. 25 yıldır iş profesyonellerinin yanında yer alan ve trendleri takip eden ThinkPad, iş hayatındaki bu dönüşüme kayıtsız kalmadı. ThinkPad X1 ailesi de bu trendler göz önünde bulundurularak yenilendi. Boyut, ağırlık, kullanım modları ve yüksek bağlantı hızı gibi özellikleri de geliştirilerek rakipsiz ThinkPad ailesi yenilendi. Yeni ThinkPad X1 Carbon, 1.14 kg ile sınıfının en hafif dizüstü bilgisayarı olarak dikkat çekiyor.

İş dünyasına ince çözümler

HP, CES 2017’de tüketicilerin bilgisayarlarıyla etkileşimlerinde devrim yaratacak yeni bilgisayarlarını ilk kez gün yüzüne çıkardı.

HP premium bilgisayarlar ister evde, ister hareket halinde, ister işte olsun, tüm tüketicilerin cihazlarıyla neler başarabileceklerine dair beklentileri yükseltmek için tasarlandı.

HP EliteBook x360, dünyanın en ince kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarı olma özelliğini taşıyor. Ürün, HP Spectre’nin güçlü ince ve hafif tasarımını, HP EliteBook Folio’nun iş birliğine dayalı çalışma becerileri ve HP Elite’in kurumsal seviyede güvenlik ve dayanıklılığıyla birleştiriyor. HP EliteBook x360, 16 saat 30 dakikaya varan süreyle dönüştürülebilir bilgisayarlar için dünyanın en uzun pil ömrünü sunuyor.

HP’nin 13,3” diyagonal modelinin başarısını takip eden HP’nin 15,6” diyagonal x360 modeli HP Spectre x360, Spectre portföyünün en güçlü üyesi olma özelliğini taşıyor. Daha büyük piliyle 12 saat 45 dakikaya varan pil ömrü sunan ürün, mikro kenarlı 4K ekrana da sahip.

HP ENVY Curved All-in-One 34, HP’nin ödüllü ve dünyanın en geniş kavisli çok fonksiyonlu bilgisayarının yeni sürümü olma özelliğini taşıyor. Ürün, gerçekçilik seviyesi çok yüksek içerik deneyimleri için daha fazla bilişim gücü sunuyor. Yeni kavisli AIO, 34” diyagonol Technicolor Color sertifikalı Ultra WQHD mikro kenarlı ekran ile donatılmış bulunuyor. Ekran, gece kullanıldığında hafif mavi ışık moduna alınabiliyor ve bu sayede gözlere daha rahat bir seyir sağlıyor.