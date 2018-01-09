Çocuklar tatilde ancak siber suçlular iş başında

Sömestr tatili geldi, öğrenciler için 2 haftalık yarıyıl tatili başlıyor. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, tatillerinin önemli bir kısmını internete bağlı cihazların başında geçiren çocukların karşılaşabilecekleri siber tehlikeler konusunda ebeveynleri uyarıyor. Bitdefender Antivirüs Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, çocukları dijital dünyadaki tehlikelerden koruyabilmek için 6 önemli tavsiyede bulundu.

Yarıyıl tatiline çok az kaldı. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, ebeveynleri, huzurlu bir sömestr tatili için siber güvenliği elden bırakmamaları konusunda uyarıyor. Bitdefender Antivirüs Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, tatilinin önemli bir bölümünü bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi teknolojik cihazların başında geçirecek olan çocuklarını dijital dünyada güvende tutmak isteyen ebeveynlere 6 önemli tavsiyede bulundu.

Endişelerinizi açıkça paylaşın. Çocuğunuza bilgisayar, tablet ve akıllı telefon kullanımı ile ilgili kurallar koyun ve onlarla nelerden endişelendiğiniz hakkında konuşun. Neye izin verip neye vermediğinizi ve sebeplerini açıklayın. Çocuğunuzu müstehcenlik ve saldırganlık içeren spam mesajlar, anlık mesajlar ve e-postaları cevaplamaması konusunda uyarın.

Gizlilik ayarlarını birlikte düzenleyin. Çocuğunuz sosyal medyada hesap oluştururken, gizlilik ayarları için ona yardımcı olun ve maruz kalacağı içerikleri kısıtlamak konusunda teşvik edin. Çocuğunuzun hangi sosyal medya sitelerini kullandığını bilin ve çevrimiçi arkadaşlarını gerçek hayatta da tanıdığınızdan emin olun.

Uygulamalara dikkat edin. Çocuğunuza mobil uygulamalar indirirken dikkatli olması konusunda öğüt verin. Uygulamaların bazıları saldırgan reklam yazılımları ve ücretli hatlara mesaj gönderen kötü amaçlı yazılımlar içeriyor olabilir. Oyunları ve uygulamaları sadece Google Play ve App Store gibi resmi uygulama mağazalarından indirin. Bilinçsiz uygulama içi satın almalar yapmalarını önleyin.

Kontrolü elden bırakmayın. Çocuğunuzun internet geçmişine ara sıra göz atın. Yaşına uygun olmayan bir içeriğe maruz kalıp kalmadığına bakın.

Cihazlardaki kameralara izinsiz erişilmediğinden emin olun. Uygulama izinleri konusunda temkinli olun. Örneğin, bir el feneri uygulamasının, kameraya asla erişmesi gerekmez. Kameraya erişmek isteyen uygulamaların izinlerini kontrol edin ve güvenilir olup olmadıklarını araştırın. Global güvenlik yazılımı şirketi Bitdefender Antüvirüs’ün “Web Kamerası Koruma” özelliği, bilgisayarınızın veya dizüstü bilgisayarınızın sahte uygulamalar tarafından kötüye kullanılıp kullanılmadığını tanımlar ve sizi, mahremiyetinizi ele geçirmeye çalışan siber suçlulardan korur.