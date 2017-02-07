Çocukların yeni dili: Kodlama

Bugünlerde anne – babaların en çok dillendirdiği şeylerden birisi “Yarının işleri henüz icat edilmedi” oluyor. Hızla gelişen teknolojiyle birlikte bilgisayar yazılımları ekonominin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. ABD ve Avrupa’da çocuklara ‘kodlama dili’ öğretmek, hızla yaygınlaşan bir trend haline gelmiş durumda.

Kodlamanın ‘yeni vazgeçilmez’ haline geldiği bir dünya kimilerine göre çok uzakta da değil. ABD’li otomotiv devi General Motors CEO’su Jeff Immelt, işe alınacak gençlere bilgi teknolojileri alanında çalışmasalar dahi kodlama öğretileceğini söylüyor. Dünyanın en büyük yazılım üreticisi Oracle ise yüksek maaşlı işlerin yarısından fazlasında kodlama becerilerinin gerekli olduğunu vurguluyor.

Dünyanın en değerli şirketi Apple’ın CEO’su ise bir adım daha ileri giderek “Kodlama, her çocuğa öğretilecek ikinci bir dil olmalı” diyor. Ancak teknoloji dünyası liderlerinin bahsettiği bu eğitim, çocukları bilgisayar başına oturtup karmaşık harf ve simgeler dizisi yazdırmak değil.

Kodlama nedir?

Kodlama, bilgisayarlara bir işlemi yerine getirmeleri için izlemeleri gereken yolu adım adım yazılan komutlarla anlatmak olarak tanımlanıyor. Telefonlardan araba göstergelerine, bilgisayarlardan termostatlara kadar birçok cihazın içindeki yazılımlar, yazılımcıların yazdığı kodlar sayesinde çalışıyor. Öncelikle bilgisayarlara adım adım komut verme mantığının kavranması üzerinde duruluyor.

Kodlama için yapı taşları: