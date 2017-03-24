Cofuture İnovasyon Zirvesi 29 Mart’ta kapılarını açıyor

Türkiye’nin ve dünyanın lider markaları için medya ve pazarlama sektörünün inovasyon festivali Cofuture, 40’a yakın girişim ve teknoloji şirketinin yanı sıra WPP iş ortakları ve müşterilerini 29 ve 30 Mart’ta geleceğe taşıyacak fikir ve teknolojilerle buluşturuyor.

WPP tarafından düzenlenen Cofuture İnovasyon Zirvesi, Türkiye’deki medya ve pazarlama dünyasını inovasyon odağında bir araya getiriyor. 29-30 Mart’ta WPP’nin Astoria Ofisi’nde düzenlenecek etkinliğe; Endeavor, Hackquarters, Vispera, Bond VR, Related, Ebrandvalue, Vircon, GetPoi gibi pazarlama iletişimi teknolojileri sektörünün oyuncularının yanı sıra Facebook, Spotify, Google, Hürriyet, Puhu, Unitead, Zubizu, Onedio gibi teknoloji bazlı mecralar da katılacak.

İş yapma biçimlerinin değiştiği, teknik olarak imkânsız denebilecek şeylerin yapılabilir hale dönüştüğü günlerden geçtiğimizin altını çizen WPP Türkiye Ülke Müdürü Demet İkiler, “Markaların farklı düşünüp, hızla uygulamaya alarak başarıya ulaşabileceği, hızla değişen bir dünyada yaşıyoruz. Cofuture İnovasyon Zirvesi ile birlikte markalarımızın sorunlarına en inovatif çözümleri bulmak ve markalarımızla kol kola girip, gelişim ve dönüşüm için fırsatlar yaratmayı hedefliyoruz” dedi. İkiler, sektör profesyonelleri, medya üyeleri ve akademisyenlerle birlikte inovasyon ve iletişime ilgi duyan herkesi zirveye davet ettiğini duyurdu.

Farklı girişimler ve çözümlere sahne olacak

İki gün sürecek etkinlik boyunca katılımcılar, WPP şirketleri ve teknoloji ile inovasyon alanında çalışan girişimcilerle bir araya gelerek, ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler üretebilme şansı yakalarken, farklı girişimlerle tanışacak ve çözümlerini deneyimleme fırsatı bulacaklar.

40’a yakın girişim ve teknoloji şirketinin katılacağı etkinlik konuşmacıları arasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Toker, Sanatçı ve Yatırımcı Mustafa Sandal ve Gazeteci Serdar Kuzuloğlu yer alıyor.