Da Vinci Learning televizyon kanalından çocuklara yeni icatlar yaptıracak program

Türkiye’de çocukların teknoloji ve bilim alanlarında eğitimine odaklanan programlar hazırlayıp sunan Da Vinci Learning Televizyon Kanalı’nın çocuklara bilimi sevdiren ve yeni bir ürün icadıyla bir buluşa nasıl öncülük edebileceklerini anlatan programı “Tek Durak Bilim Dükkanı”nda bu ay, izleyiciler tarafından gönderilen bilimle ilgili basit sorular bilimsel gerçekliklerle cevaplanıyor.

16, 20, 23, 27 ve 30 Ocak tarihlerinde yayınlanacak Tek Durak Bilim Dükkanı, her bölümünde çocuklara evde yapılabilecekleri eğlenceli deneyleri gösterirken, daha önde ve daha ileride bireyler olmaları için yeni bir ürünü nasıl icat edebilecekleri konusunda ipuçları veriyor. Çocukların daha nitelikli olmaları için pratik bilim, robotlar, fizik, periyodik cetvel, astronomi, iletişim, mühendislik, fosiller ve bitkiler hakkında birbirinden ilginç bilgiler verildiği Tek Durak Bilim Dükkanı’nda ayrıca, yenilebilir enerji, bilim ve yeşil bilim arasındaki farklar ile enerjinin gizemli dünyası paylaşılıyor.

Geleceğe daha hazır nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Da Vinci Learning Televizyon Kanalı, çocuklara hayallerine ulaşma cesareti kazandırmakta, dünyayı keşfetmek azmi ile çocukların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmakta ve topluma daha yararlı bireyler olmalarını sağlamaktadır. 2007 yılından bu yana ‘eğlenerek ve uygulayarak öğrenme’ metodunu benimseyen Da Vinci Televizyon Kanalı’nın dünyaca ünlü eğitim içerikleri, bugün 100’den fazla ülkede yayınlanmakta ve çocuklara keşfedecekleri yeni dünyaları göstermektedir.

Dünya genelinde 30 milyondan fazla evde günlük hayatın bir parçası olarak takip edilen Da Vinci Learning Televizyon Kanalı, Türkiye’de D-Smart, Türksat Kablo TV, Turkcell TV+, Tivibu ve dijital uydu platformu Filbox üzerinden eğlenceli bilim, sağlık, tıp, tarih, matematik, teknoloji, uzay, doğa, insan, kültür ve sanat alanlarındaki birbirinden ilginç belgeselleri ve eğitim programları ile 24 saat HD yayın yapmaktadır.