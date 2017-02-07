Defne, MWC 2017’de buluta taşınan ürünlerini tanıtacak

Defne Telekomünikasyon
Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Asya-Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, Avrupa’dan Güney Amerika’ya 20’den fazla ülkede 500 milyon üzerinde aboneye servis veren, 25’ten fazla mobil operatöre sunduğu katma değerli servis ve platform çözümleri ile dünya çapında birçok projeye imza atan Defne Telekomünikasyon, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Mobile World Congress’de Hall 5 Stand 5G20’de telekom dünyası ile buluşacak. Defne Telekomünikasyon Barselona’da buluta taşıdığı ürünlerini ve yeni fonksiyonlar eklenen Akıllı Pazarlama Platformu’nu tanıtacak.
‘Firmaların pazarlama maliyetlerini düşüren Akıllı Pazarlama Platformu bulut mimarisini destekliyor’
Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu fuar ile ilgili olarak, “Mobil dünyanın gelecekte gideceği yönü tahmin etmek ve çözümlerimiz için dünyanın farklı bölgelerinden gelen mobil sektörün öncü isimleriyle temasa geçip fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok önemli. Bu yıl Defne’nin başarıyla geçen 20 yılını tamamladık. Mobile World Congress’e aralıksız 11 yıldır katılıyoruz. Fuara 200 ülkeden 85 binden fazla kişinin katılımı bekleniyor. Amacımız yurtdışı operatör ve servis sağlayıcılarına bulut mimariye taşıdığımız katmadeğerli servis ürünlerimizi tanıtmak” dedi.
Oğuz Haliloğlu, yenilikçi çağrı tamamlama, mesajlaşma, mobil pazarlama, roaming, filtreleme ve OSS çözümlerinin bulut mimari üzerinden sunulmasının operatörlere ve küçük, orta, büyük ölçekli işletmelere (KOBİ) minimum donanım ve yazılım maliyetiyle optimum verim sağladığını vurguladı. “Operasyonel (OPEX) ve sermaye maliyetleri (CAPEX) büyük oranda düşerken altyapı karmaşası ortadan kalkacak. Bulut mimarideki ürünlerimizin hepsini şirket içi (On Premise), hizmet olarak yazılım (Software as a Service – SaaS) ya da hizmet olarak iletişim (Communication as a Service – CaaS) iş modelleri ile sunabiliyoruz. Akıllı Pazarlama Platformu’muzu da buluta taşıdık. Ayrıca bu ürünümüze web ve mobil aplilkasyonlarda
Defne Telekomünikasyon
Akıllı Pazarlama Platformu, şebekedeki tüm noktalardan gerçek zamanlı olarak abonelerin yaptıkları işlemlere ait tüm verileri topluyor, davranışsal ve işlemsel olarak analiz ediyor. Bu sayede, doğru aboneyle en uygun hizmet teklifini otomatik eşleştirip doğru yerde ve doğru zamanda, kişiselleştirilm