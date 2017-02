Defne, MWC 2017’de buluta taşınan ürünlerini tanıtacak

Defne Telekomünikasyon , 27 Şubat- 2 Mart 2017 tarihleri arasında Barselona’da gerçekleşecek, dünyanın en büyük telekom fuarı olan MWC 2017-Mobile World Congress’de yeni özellikler de eklenen Akıllı Pazarlama Platformu başta olmak üzere buluta taşınan tüm ürünlerini dünya GSM devleri ile buluşturacak. Defne’nin çözümlerinin bulut mimari üzerinden sunulması minimum maliyet ile maksimum verim alınmasını sağlıyor.

Orta Asya’dan Orta Doğu’ya, Asya-Pasifik Bölgesi’nden Afrika’ya, Avrupa’dan Güney Amerika’ya 20’den fazla ülkede 500 milyon üzerinde aboneye servis veren, 25’ten fazla mobil operatöre sunduğu katma değerli servis ve platform çözümleri ile dünya çapında birçok projeye imza atan Defne Telekomünikasyon, 27 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında Mobile World Congress’de Hall 5 Stand 5G20’de telekom dünyası ile buluşacak. Defne Telekomünikasyon Barselona’da buluta taşıdığı ürünlerini ve yeni fonksiyonlar eklenen Akıllı Pazarlama Platformu’nu tanıtacak.

‘Firmaların pazarlama maliyetlerini düşüren Akıllı Pazarlama Platformu bulut mimarisini destekliyor’

Defne Telekomünikasyon Genel Müdürü Oğuz Haliloğlu fuar ile ilgili olarak, “Mobil dünyanın gelecekte gideceği yönü tahmin etmek ve çözümlerimiz için dünyanın farklı bölgelerinden gelen mobil sektörün öncü isimleriyle temasa geçip fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok önemli. Bu yıl Defne’nin başarıyla geçen 20 yılını tamamladık. Mobile World Congress’e aralıksız 11 yıldır katılıyoruz. Fuara 200 ülkeden 85 binden fazla kişinin katılımı bekleniyor. Amacımız yurtdışı operatör ve servis sağlayıcılarına bulut mimariye taşıdığımız katmadeğerli servis ürünlerimizi tanıtmak” dedi.

Oğuz Haliloğlu, yenilikçi çağrı tamamlama, mesajlaşma, mobil pazarlama, roaming, filtreleme ve OSS çözümlerinin bulut mimari üzerinden sunulmasının operatörlere ve küçük, orta, büyük ölçekli işletmelere (KOBİ) minimum donanım ve yazılım maliyetiyle optimum verim sağladığını vurguladı. “Operasyonel (OPEX) ve sermaye maliyetleri (CAPEX) büyük oranda düşerken altyapı karmaşası ortadan kalkacak. Bulut mimarideki ürünlerimizin hepsini şirket içi (On Premise), hizmet olarak yazılım (Software as a Service – SaaS) ya da hizmet olarak iletişim (Communication as a Service – CaaS) iş modelleri ile sunabiliyoruz. Akıllı Pazarlama Platformu’muzu da buluta taşıdık. Ayrıca bu ürünümüze web ve mobil aplilkasyonlarda n gerçek zamanlı olarak data toplama ve kullanıcılara reklam gösterme kanalı olarak mobil aplikasyonlarla entegre olabilme fonksiyonlarını da ekledik. Bu yeniliklerin de büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz,” şeklinde konuşan Haliloğlu, MWC 2017 de hem hali hazırdaki müşterileri ve iş ortakları hem de potansiyel müşterilerle görüşeceklerini belirtti.

Defne Telekomünikasyon , izinsiz SMS almamaktan, SMS/çağrı filtrelemeye, çağrı merkezlerinden gelen aramalardan uluslararası trafiğin yönlendirilmesin e, online ve mobil alışveriş aplikasyonlarına , her aboneye uygun konuşma, SMS ve data paketi belirlemeye, arayanı bil, sesli mesaj ve ödemeli arama servislerine kadar uzanan geniş bir portföyde yazılımlar gerçekleştiriyor .

Akıllı Pazarlama Platformu, şebekedeki tüm noktalardan gerçek zamanlı olarak abonelerin yaptıkları işlemlere ait tüm verileri topluyor, davranışsal ve işlemsel olarak analiz ediyor. Bu sayede, doğru aboneyle en uygun hizmet teklifini otomatik eşleştirip doğru yerde ve doğru zamanda, kişiselleştirilm iş iletişim kanalları (SMS, USSD, IVR, Web, Mobil Aplikasyon) üzerinden iletilmesini sağlıyor.