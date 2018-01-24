Dell CES 2018’den 4 ödül ile döndü

Laptop kategorisinde XPS 13, video görüntüleme kategorisinde 4K Projektör, bilgisayar çevre birimleri kategorisinde Alienware 34 Curved Monitor ve plastik atıkların toplanarak ambalajlara dönüştürülmesi projesi ile Dell, 4 ayrı ödülün sahibi oldu.

Dell, ABD’nin Las Vegas kentinde bu yıl 51’ncisi düzenlenen dünyanın en büyük elektronik fuarı CES 2018’de (Tüketici Elektroniği Fuarı 2018) 4 ödüle layık görüldü. CES 2018 İnovasyon Ödülleri kendi alanlarında en iyi ürün ve uygulamalara veriliyor.

Yenilenen görünümüyle dikkat çeken ve CES 2018’de tanıtılan XPS 13, bilgisayar donanımı ve bileşenleri kategorisinde ödülün sahibi oldu. XPS 13 yeni nesil InfinityEdge 4K Ultra HD ekranının yanı sıra klasik gümüş ve siyah renklerine alternatif olarak göz alıcı Roze Altın ve Alpine Beyazı, dokulu cam elyaf iç tasarım, daha dar çerçeve, daha parlak ekran ve daha yüksek 4K Ultra HD çözünürlük özellikleriyle tüketicilerle buluşuyor.

Görüntü kalitesi fark yaratıyor

Dell’in bir başka ürünü olan Advanced 4K Laser Projektör ise video görüntüleme kategorisinde ödül kazandı. 4K görüntü kalitesiyle yüksek performans sağlayan projektör, görüntüyü yansıtmak için çok az yere ihtiyaç duyan teknolojisi ve hesaplı fiyatıyla da tüketicilerin tercihi olacak.

CES 2018’de ödül alan bir başka Dell ürünü ise oyun severler için özel tasarlanan Alienware 34 Curved Monitor oldu. 21:9 görüntü oranı ve 120 Hz yenileme hızı ile tüm ihtiyaçları karşılayan monitör, bilgisayar çevre birimleri kategorisinde ödül kazandı. Eğimli yapısıyla öne çıkan monitör, incelemelerde de tam not alıyor.

8 ton atık ambalaja dönüştürüldü

Dell’in plastik atıkların okyanuslara girmesini engelleyecek uygulaması ise en iyi inovasyon ödülüne layık görüldü. Okyanustan toplanan atıkları işlenerek ambalaja dönüştüren uygulama sayesinde, 8 ton atık geri dönüştürülerek sürdürülebilir bir çevre için önemli bir katkı sağlandı.